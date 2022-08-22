ФАС хочет заставить экспортеров леса торговать на бирже

ФАС хочет заставить экспортеров леса торговать на биржеНо Минпромторг против введения обязательных нормативов продаж для древесины
ФАС России предлагает обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу. Об этом говорится в проекте дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 гг. (есть у «Ведомостей»), разработчиком которой является служба. Источник, знакомый с ходом подготовки документа, подтвердил его актуальность.
Постановление предлагается принять в IV квартале 2023 г. В качестве ответственных исполнителей указаны ФАС, Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин и ФТС.
Представитель ФАС сказал «Ведомостям», что проект дорожной карты еще проходит межведомственное согласование и в него могут быть внесены корректировки. Он подчеркнул, что биржевая торговля древесиной направлена на повышение прозрачности этой сферы. «Для формирования рыночных индикаторов необходимо, чтобы через биржу продавалась так называемая ликвидная масса товара – определенный процент от общего объема поставки на внутренний рынок, что будет достаточно для формирования отечественных ценовых индикаторов», – отметил собеседник.