ФАС хочет заставить экспортеров леса торговать на бирже

Представитель ФАС сказал «Ведомостям», что проект дорожной карты еще проходит межведомственное согласование и в него могут быть внесены корректировки. Он подчеркнул, что биржевая торговля древесиной направлена на повышение прозрачности этой сферы. «Для формирования рыночных индикаторов необходимо, чтобы через биржу продавалась так называемая ликвидная масса товара – определенный процент от общего объема поставки на внутренний рынок, что будет достаточно для формирования отечественных ценовых индикаторов», – отметил собеседник.