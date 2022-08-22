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ФАС хочет заставить экспортеров леса торговать на бирже

Но Минпромторг против введения обязательных нормативов продаж для древесины
Василий Милькин Александр Волобуев
ФАС хочет заставить экспортеров леса торговать на бирже / Ведомости

ФАС России предлагает обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу. Об этом говорится в проекте дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 гг. (есть у «Ведомостей»), разработчиком которой является служба. Источник, знакомый с ходом подготовки документа, подтвердил его актуальность.

Постановление предлагается принять в IV квартале 2023 г. В качестве ответственных исполнителей указаны ФАС, Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин и ФТС.

Представитель ФАС сказал «Ведомостям», что проект дорожной карты еще проходит межведомственное согласование и в него могут быть внесены корректировки. Он подчеркнул, что биржевая торговля древесиной направлена на повышение прозрачности этой сферы. «Для формирования рыночных индикаторов необходимо, чтобы через биржу продавалась так называемая ликвидная масса товара – определенный процент от общего объема поставки на внутренний рынок, что будет достаточно для формирования отечественных ценовых индикаторов», – отметил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных