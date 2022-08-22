Американский производитель Samsonite продал российский бизнес

Американский производитель Samsonite продал российский бизнесЕго покупателями стали локальные топ-менеджеры
У ООО «Самсонайт», которое до последнего времени являлось российским подразделением американского производителя чемоданов Samsonite International, сменились владельцы. 30% в нем теперь принадлежит гендиректору компании Андрею Языкову, а 70% – фирме президента ООО «Самсонайт» Вячеслава Шикулова – «Робинзон логистикс».
По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка закрылась 8 июля, тогда же ООО «Самсонайт» было переименовано в «Чемодан про». Шикулов в разговоре с «Ведомостями» отказался комментировать сделку. В американском офисе Samsonite на запрос не ответили. Но в ее отчете за первое полугодие 2022 г. сказано, что она перестала владеть российским подразделением 1 июля.
Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам