Американский производитель Samsonite продал российский бизнес

По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка закрылась 8 июля, тогда же ООО «Самсонайт» было переименовано в «Чемодан про». Шикулов в разговоре с «Ведомостями» отказался комментировать сделку. В американском офисе Samsonite на запрос не ответили. Но в ее отчете за первое полугодие 2022 г. сказано, что она перестала владеть российским подразделением 1 июля.