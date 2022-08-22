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Американский производитель Samsonite продал российский бизнес

Его покупателями стали локальные топ-менеджеры
Маргарита Соболь
Американский производитель Samsonite продал российский бизнес / AP

У ООО «Самсонайт», которое до последнего времени являлось российским подразделением американского производителя чемоданов Samsonite International, сменились владельцы. 30% в нем теперь принадлежит гендиректору компании Андрею Языкову, а 70% – фирме президента ООО «Самсонайт» Вячеслава Шикулова – «Робинзон логистикс».

По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка закрылась 8 июля, тогда же ООО «Самсонайт» было переименовано в «Чемодан про». Шикулов в разговоре с «Ведомостями» отказался комментировать сделку. В американском офисе Samsonite на запрос не ответили. Но в ее отчете за первое полугодие 2022 г. сказано, что она перестала владеть российским подразделением 1 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных