Спрос на спутниковые и тропосферные станции связи вырос с начала спецоперации

Спрос на спутниковые и тропосферные станции связи вырос с начала спецоперацииПредприятие «Росэлектроники» рассказало об увеличении госзаказа на военные нужды
С началом спецоперации объем заказов от военных на спутниковые и тропосферные станции связи увеличился в разы. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор научно-производственного предприятия «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» Ринат Галеев. «Радиосвязь» входит в топ-10 предприятий «Росэлектроники», указано на сайте «Ростеха». «Принципиально у нас технические решения были найдены уже давно. Единственное, что изменилось после начала СВО, – потребность и количество. Действительно, с началом спецоперации объем заказов от военных на спутниковые и тропосферные станции связи – включая тот же «Сосник-ПМ» – увеличился в разы», – сказал Галеев. Источник «Ведомостей» на предприятии уточнил, что речь идет об увеличении заказа примерно в 10 раз.
«Сосник-ПМ» – это станция тропосферной связи производства находящегося в Красноярске предприятия «Радиосвязь». Модификация станции «Сосник», которая была создана в 2005 г., сообщала пресс-служба холдинга «Росэлектроника». В «Сосник-ПМ» используются современные методы передачи информации и помехозащиты с широким применением цифровой обработки сигналов с использованием ПЛИС и сигнальных процессоров, писал журнал «Арсенал отечества». Станция обеспечивает дуплексную многоканальную связь без поиска и подстройки на любой частоте рабочего диапазона с шагом 10 кГц. В станции используется цифровая обработка сигналов, сигнальные методы защиты от помех, автоматизированное управление и топопривязка, говорится в журнале.
В начале спецоперации обнаружилось, что, хотя промышленность разработала и запустила в производство современные средства связи и они есть на вооружении, в реальности ими была оснащена меньшая часть российских воинских частей, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Василий Кашин. Эта недооснащенность не слишком чувствовалась, когда российская армия участвовала в боевых действиях малой долей своих сил, говорит Кашин. Например, в Сирии, где группировка составляла несколько тысяч человек, пояснил он, но с началом СВО потребность в связи значительно возросла.
В конце сентября предприятие «Радиосвязь» запустило серийное производство станций тропосферной связи «Гроза», писали «Ведомости». Первые серийные образцы уже готовы, пока их 10 комплектов (т. е. 20 станций). Тропосферная система связи «Гроза» способна передавать сигнал от объекта к объекту – при отсутствии прямой видимости между антенными постами – на расстояниях до 200 км.
Тропосферная связь экономически более выгодна по сравнению со спутниковой из-за отсутствия расходов на абонентскую плату за аренду спутникового ресурса. «Гроза» способна передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи. В аппаратуре используется технология передачи данных, основанная на отражении сигнала от тропосферы – нижнего слоя атмосферы. Для организации тропосферной линии связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Антенна диаметром 150 см может размещаться на крыше здания, мобильной мачте или треноге.
«По сравнению с «Грозой» у «Сосник-ПМ» большие технические возможности, но меньше скорость передачи данных. Дальность действия такая же», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Росэлектроники».