Спрос на спутниковые и тропосферные станции связи вырос с начала спецоперации

С началом спецоперации объем заказов от военных на спутниковые и тропосферные станции связи увеличился в разы. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор научно-производственного предприятия «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» Ринат Галеев. «Радиосвязь» входит в топ-10 предприятий «Росэлектроники», указано на сайте «Ростеха». «Принципиально у нас технические решения были найдены уже давно. Единственное, что изменилось после начала СВО, – потребность и количество. Действительно, с началом спецоперации объем заказов от военных на спутниковые и тропосферные станции связи – включая тот же «Сосник-ПМ» – увеличился в разы», – сказал Галеев. Источник «Ведомостей» на предприятии уточнил, что речь идет об увеличении заказа примерно в 10 раз.