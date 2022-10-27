«Траст» выставил на продажу одну из крупнейших кондитерских фабрик в Подмосковье

Кондитерская фабрика «Богатырь» была создана в 1996 г. бизнесменом Владимиром Гамулецким в партнерстве с эстонской компанией Kalev. Изначально она специализировалась на производстве шоколада и шоколадных изделий, но впоследствии переориентировалась на кондитерскую плитку и конфеты. Сам Гамулецкий в интервью порталу «Шоколад. Шоколадные конфеты» рассказывал, что у предприятия были также цеха по изготовлению нуги, злаковых батончиков, леденцовой и мягкой карамели. В 2017 г. (более поздних данных нет) ассортимент «Богатыря» состоял из 250 позиций, среди которых были конфеты «Мишка», «Жили-были», Shokovita, La La Milky, «Добрая Буренка» и проч. Мощность предприятия оценивалась в 27 000 т продукции в год. Среди клиентов «Богатыря» был, к примеру, «Аэрофлот»: фабрика поставляла батончики-мюсли, входившие в бортовое питание для пилотов.