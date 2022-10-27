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«Траст» выставил на продажу одну из крупнейших кондитерских фабрик в Подмосковье

Найти профильных инвесторов на такой актив в текущих условиях будет сложно
Дарья Молоткова
В 2019 г. «Траст» подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании «Богатыря» несостоятельным, сумма долга перед ним оценивалась в 319,4 млн руб. / zelao.mos.ru

«Траст» намерен расстаться с имуществом кондитерской фабрики «Богатырь» в Зеленограде Московской области. Информация об этом появилась на официальном сайте банка. Речь идет о земельном участке площадью 4,6 га и шести объектах недвижимости общей площадью почти 13 000 кв. м. В лот также входит оборудование и техника для производства кондитерских изделий. Дата торгов не назначена. В материалах банка сказано, что начальная стоимость актива составит 547 млн руб. Представитель банка пояснил, что фабрика была признана банкротом в феврале 2022 г. и все ее имущество будет реализовано на торгах единым лотом.

Кондитерская фабрика «Богатырь» была создана в 1996 г. бизнесменом Владимиром Гамулецким в партнерстве с эстонской компанией Kalev. Изначально она специализировалась на производстве шоколада и шоколадных изделий, но впоследствии переориентировалась на кондитерскую плитку и конфеты. Сам Гамулецкий в интервью порталу «Шоколад. Шоколадные конфеты» рассказывал, что у предприятия были также цеха по изготовлению нуги, злаковых батончиков, леденцовой и мягкой карамели. В 2017 г. (более поздних данных нет) ассортимент «Богатыря» состоял из 250 позиций, среди которых были конфеты «Мишка», «Жили-были», Shokovita, La La Milky, «Добрая Буренка» и проч. Мощность предприятия оценивалась в 27 000 т продукции в год. Среди клиентов «Богатыря» был, к примеру, «Аэрофлот»: фабрика поставляла батончики-мюсли, входившие в бортовое питание для пилотов.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных