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Из части региональных аптек может исчезнуть минеральная вода

Это связано с введением маркировки на такую продукцию
Анна Киселева
Доля воды в общей аптечной выручке составляет около 0,01–0,1% / Евгений Разумный / Ведомости

Представители малого и среднего регионального аптечного бизнеса могут отказаться от продажи минеральной воды из-за сложностей, возникших при внедрении маркировки такой продукции. Об этом «Ведомостям» рассказала Виктория Преснякова, директор саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» и руководитель Альянса фармацевтических ассоциаций (обе организации представляют интересы примерно 16 000 аптек, которые составляют 20% розничного фармрынка).

Об этом же говорят и представители компаний. К примеру, самарская аптечная сеть «Неболейка» действительно рассматривает возможность отказа от продажи минеральной воды, говорит ее владелец Ирина Шишина. Ульяновская сеть «Сова» и вовсе решила не регистрироваться в системе маркировки и не продавать воду, сообщил ее собственник Антон Фотеев. Убрать из ассортимента минералку планирует и крупная краснодарская аптечная сеть, в которую входят 10 аптек, рассказал ее представитель. Называть себя и компанию он не захотел.

Обязательная маркировка питьевой воды вводится в России в несколько этапов. С 1 ноября 2022 г. розничные игроки должны настроить электронный документооборот и через него подтверждать в системе маркировки факт приема такой продукции от поставщика, говорится в постановлении правительства № 841. А с 1 марта 2023 г. они должны будут сканировать QR-коды с бутылок на кассе и передавать в систему маркировки данные о продажах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных