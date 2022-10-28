Из части региональных аптек может исчезнуть минеральная вода

Из части региональных аптек может исчезнуть минеральная водаЭто связано с введением маркировки на такую продукцию
Представители малого и среднего регионального аптечного бизнеса могут отказаться от продажи минеральной воды из-за сложностей, возникших при внедрении маркировки такой продукции. Об этом «Ведомостям» рассказала Виктория Преснякова, директор саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» и руководитель Альянса фармацевтических ассоциаций (обе организации представляют интересы примерно 16 000 аптек, которые составляют 20% розничного фармрынка).
Об этом же говорят и представители компаний. К примеру, самарская аптечная сеть «Неболейка» действительно рассматривает возможность отказа от продажи минеральной воды, говорит ее владелец Ирина Шишина. Ульяновская сеть «Сова» и вовсе решила не регистрироваться в системе маркировки и не продавать воду, сообщил ее собственник Антон Фотеев. Убрать из ассортимента минералку планирует и крупная краснодарская аптечная сеть, в которую входят 10 аптек, рассказал ее представитель. Называть себя и компанию он не захотел.
Обязательная маркировка питьевой воды вводится в России в несколько этапов. С 1 ноября 2022 г. розничные игроки должны настроить электронный документооборот и через него подтверждать в системе маркировки факт приема такой продукции от поставщика, говорится в постановлении правительства № 841. А с 1 марта 2023 г. они должны будут сканировать QR-коды с бутылок на кассе и передавать в систему маркировки данные о продажах.