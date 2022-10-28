Из части региональных аптек может исчезнуть минеральная вода

Об этом же говорят и представители компаний. К примеру, самарская аптечная сеть «Неболейка» действительно рассматривает возможность отказа от продажи минеральной воды, говорит ее владелец Ирина Шишина. Ульяновская сеть «Сова» и вовсе решила не регистрироваться в системе маркировки и не продавать воду, сообщил ее собственник Антон Фотеев. Убрать из ассортимента минералку планирует и крупная краснодарская аптечная сеть, в которую входят 10 аптек, рассказал ее представитель. Называть себя и компанию он не захотел.