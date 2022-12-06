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Фармкомпании смогут получить льготные кредиты на выпуск субстанций

Программу будет реализовывать ВЭБ совместно с Минпромторгом
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Программа поддержки производителей фармсубстанций, предусматривающая субсидирование ставки по долгосрочным инвестиционным кредитам, может быть запущена в России с 2023 г. Соответствующее постановление правительства ожидается до конца года, рассказал «Ведомостям» первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман. Госкорпорация будет реализовывать такую программу совместно с Минпромторгом и, вероятно, с коммерческими банками, сообщил представитель министерства. По его словам, за счет нее российские предприятия смогут импортозаместить более 145 наименований фармацевтических субстанций, необходимых для создания социально значимых лекарств.

Представитель пресс-службы правительства сообщил, что пока не готов предоставить комментарии по данному вопросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных