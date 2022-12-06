Фармкомпании смогут получить льготные кредиты на выпуск субстанций

Программа поддержки производителей фармсубстанций, предусматривающая субсидирование ставки по долгосрочным инвестиционным кредитам, может быть запущена в России с 2023 г. Соответствующее постановление правительства ожидается до конца года, рассказал «Ведомостям» первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман. Госкорпорация будет реализовывать такую программу совместно с Минпромторгом и, вероятно, с коммерческими банками, сообщил представитель министерства. По его словам, за счет нее российские предприятия смогут импортозаместить более 145 наименований фармацевтических субстанций, необходимых для создания социально значимых лекарств.