«Газпром нефть» в 2023 году хочет удержать переработку на уровне рекорда

«Газпром нефть» в 2023 году хочет удержать переработку на уровне рекордаАналитики считают прогноз на фоне нефтяного эмбарго чересчур оптимистичным
«Газпром нефть» планирует сохранить объем переработки нефти на своих российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в 2023 г. на рекордном уровне 2022 г., сообщил журналистам директор дирекции переработки нефти и газа «Газпром нефти» Олег Ведерников. В 2022 г., по прогнозу компании, показатель превысит 41 млн т.
«В 2023 г. мы прогнозируем, что, без учета факторов плановых ремонтов, сохраним объем переработки на уровне 2022 г. В то же время, благодаря комплексу глубокой переработки нефти мы обеспечим рост выпуска топлива и других нефтепродуктов при объемах переработки сырья на уровне 2022 г.», — сказал Ведерников.
По его словам, рост объемов нефтепереработки в 2022 г. будет обеспечен программой модернизации Московского и Омского НПЗ компании (перерабатывают 12 млн т и около 20,5 млн т нефти в год соответственно). За январь-сентябрь 2022 г. суммарный объем переработки нефти на этих заводах вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и на 11,5% по сравнению с 9 месяцами 2020 г., уточнил Ведерников. Также «Газпром нефти» принадлежит доля в СП с «Роснефтью» — НПЗ «Славнефть-ЯНОС» (около 15 млн т нефти в год).
Гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский напомнил, что в 2022 г. на предприятии был введен в эксплуатацию комплекс глубокой переработки нефти. В 2023 г. планируется запустить комплекс первичной переработки нефти мощностью 8,4 млн т в год, что позволит вывести из эксплуатации шесть установок прошлого экологического поколения, пояснил он. Также на заводе модернизируют установку АВТ-10, что увеличит выход светлых нефтепродуктов, добавил Белявский.
Директор завода уточнил, что Омский НПЗ сейчас обеспечивает глубину переработки нефти на уровне почти 100%, а выход светлых нефтепродуктов составляет более 80%. В результате НПЗ может полностью отказаться от выпуска мазута, а объемы его производства сохранятся только с учетом запроса рынка, отметил Белявский.
В 2021 г. «Газпром нефть» нарастила выручку по сравнению с 2020 г. на 76,8% до 2,68 трлн руб., чистая прибыль увеличилась в 2,1 раза до 344,1 млрд руб. В 2022 г. компания не раскрывала отчетность. 16 декабря совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 г. в размере 69,78 руб. на акцию. Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 г. составили 40 руб. на акцию, по итогам года — 56 руб.
По данным Росстата, за 10 месяцев 2022 г. объем нефтепереработки в России сократился на 3,6% в годовом выражении до 228 млн т. При этом выросло производство более дорогих светлых нефтепродуктов — бензина (на 4,5% до 35 млн т) и дизеля (на 5,4% до 69,8 млн т). Производство нафты в России снизилось на 14,9% до 9,5 млн т, а топочного мазута — на 8,2% до 33,9 млн т.
После начала СВО на Украине российская нефть и нефтепродукты попали под санкции запада. США и Великобритания отказались от поставок из России в марте, а 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти. Аналогичное эмбарго на российские нефтепродукты вступит в силу 5 февраля 2023 г. Одновременно начнет действовать потолок цен на российские нефтепродукты. Предполагается, что будет установлено два потолка цен — на более дорогой дизель и более дешевые нефтепродукты, такие как нафта. Уровень таких потолков пока не установлен.
В результате российские компании за 10 месяцев 2022 г. нарастили поставки дизеля на внутренний рынок на 30% в годовом выражении до 41,6 млн т («Ведомости» писали об этом 9 ноября), а также нарастили поставки мазута в страны Ближнего Востока и Азии почти вдвое с начала 2022 г. (смотри выпуск от 6 декабря).
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что «Газпром нефти» удается лучше всех в секторе переживать текущий кризис из-за фокуса на внутреннем рынке. В 2021 г. компания получила от экспорта в дальнее зарубежье 31% выручки от продажи нефтепродуктов. С ним соглашается старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Он поясняет, что относительно современные НПЗ компании способны производить больше дорогих светлых нефтепродуктов вместо более дешевого мазута, улучшая экономику переработки.
Кауфман считает прогноз компании по объемам нефтепереработки на 2023 г. «достаточно оптимистичным». Он обращает внимание, что перенаправить нефтепродукты с европейского рынка на азиатский сложнее, чем нефть, так как Китай и Индия не заинтересованы в разделе с Россией маржи от переработки. По мнению аналитика, объем переработки нефти «Газпром нефти» в 2023 г. может снизиться в пределах 5% в годовом выражении. Смит добавляет, что после вступления в силу эмбарго на поставки нефтепродуктов в ЕС российским компаниям в целом, вероятно, придется сократить переработку.