«Газпром нефть» в 2023 году хочет удержать переработку на уровне рекорда

По его словам, рост объемов нефтепереработки в 2022 г. будет обеспечен программой модернизации Московского и Омского НПЗ компании (перерабатывают 12 млн т и около 20,5 млн т нефти в год соответственно). За январь-сентябрь 2022 г. суммарный объем переработки нефти на этих заводах вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и на 11,5% по сравнению с 9 месяцами 2020 г., уточнил Ведерников. Также «Газпром нефти» принадлежит доля в СП с «Роснефтью» — НПЗ «Славнефть-ЯНОС» (около 15 млн т нефти в год).