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Экспорт угля из России в октябре начал восстанавливаться

Но по итогам года поставки за рубеж снизятся на 8–10%
Дарья Савенкова Василий Милькин
Высокие цены на уголь в 2022 г. позволяют сохранять приемлемую маржинальность для российских угольщиков / Андрей Гордеев / Ведомости

За 10 месяцев 2022 г. российские поставки угля за рубеж снизились год к году на 8,2% до 167,4 млн т. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. При этом в октябре экспорт подрос до 17,5 млн т, что стало месячным максимумом с июля 2022 г., т. е. с момента введения эмбарго ЕС на ввоз угля из России.

Рост экспорта в октябре обеспечили поставки в дальнее зарубежье, которые также стали максимальными с июля и составили порядка 16,6 млн т, уточняет один из собеседников. Экспорт в ближнее зарубежье в октябре, по его словам, снизился по сравнению с сентябрем и составил чуть более 900 000 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных