Экспорт угля из России в октябре начал восстанавливаться

За 10 месяцев 2022 г. российские поставки угля за рубеж снизились год к году на 8,2% до 167,4 млн т. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. При этом в октябре экспорт подрос до 17,5 млн т, что стало месячным максимумом с июля 2022 г., т. е. с момента введения эмбарго ЕС на ввоз угля из России.