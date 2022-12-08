Экспорт угля из России в октябре начал восстанавливаться

Экспорт угля из России в октябре начал восстанавливатьсяНо по итогам года поставки за рубеж снизятся на 8–10%
За 10 месяцев 2022 г. российские поставки угля за рубеж снизились год к году на 8,2% до 167,4 млн т. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. При этом в октябре экспорт подрос до 17,5 млн т, что стало месячным максимумом с июля 2022 г., т. е. с момента введения эмбарго ЕС на ввоз угля из России.
Рост экспорта в октябре обеспечили поставки в дальнее зарубежье, которые также стали максимальными с июля и составили порядка 16,6 млн т, уточняет один из собеседников. Экспорт в ближнее зарубежье в октябре, по его словам, снизился по сравнению с сентябрем и составил чуть более 900 000 т.
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