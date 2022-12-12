Число продаваемых в России брендов иностранных препаратов за пять лет сократилось на 17,6%

Об этом же говорит и генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, особенно остро оптимизация портфелей иностранных фармкомпаний чувствуется в госсегменте. По его словам, есть препараты, нацеленные на госзакупки и при этом слабо представленные в рознице. При появлении российских аналогов зарубежный препарат становится экономически нецелесообразно импортировать, объясняет эксперт. Но, по его словам, есть иностранные компании, которые локализовали производство лекарств в России, чтобы участвовать в государственных тендерах. Этому способствовало введенное в 2015 г. постановление правительства от 30 ноября 2015 г. № 1289, согласно которому иностранные компании исключаются из госзакупок, если заявки на поставку закупаемого препарата подали как минимум два производителя из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В профессиональной среде это правило получило название «третий лишний».