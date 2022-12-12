Число продаваемых в России брендов иностранных препаратов за пять лет сократилось на 17,6%На фоне импортозамещения многие из них поставлять стало экономически невыгодно
Иностранные фармкомпании за последние пять лет сократили число продаваемых в России торговых марок лекарств на 17,6%. Об этом говорится в исследовании аналитической компании RNC Pharma. В начале 2018 г. их было 2517, но к III кварталу этого года их количество уменьшилось до 2073. Компании могут выпускать лекарство с одним действующим веществом (международным непатентованным наименованием, МНН), но под разными торговыми марками. Например, лекарства с действующим веществом диклофенак зарегистрированы под брендами «Вольтарен», «Велтавел», «Флектор рапид», «Ортофен», «Наклофен» и т. д. В 2018 г. число иностранных брендов в расчете на одно МНН составляло 1,85, сейчас этот показатель снизился до 1,72.
На фоне импортозамещения зарубежные фармацевтические компании корректируют свои продуктовые портфели, поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, многие из них принимают решение в текущей экономической ситуации отказаться от отдельных продуктов или лекарственных форм, если их начали выпускать несколько российских предприятий.
Об этом же говорит и генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, особенно остро оптимизация портфелей иностранных фармкомпаний чувствуется в госсегменте. По его словам, есть препараты, нацеленные на госзакупки и при этом слабо представленные в рознице. При появлении российских аналогов зарубежный препарат становится экономически нецелесообразно импортировать, объясняет эксперт. Но, по его словам, есть иностранные компании, которые локализовали производство лекарств в России, чтобы участвовать в государственных тендерах. Этому способствовало введенное в 2015 г. постановление правительства от 30 ноября 2015 г. № 1289, согласно которому иностранные компании исключаются из госзакупок, если заявки на поставку закупаемого препарата подали как минимум два производителя из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В профессиональной среде это правило получило название «третий лишний».