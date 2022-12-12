«Новатэк» вывел отечественную линию «Ямал СПГ» на мощность порядка 1 млн тонн

«Новатэк» вывел отечественную линию «Ямал СПГ» на мощность порядка 1 млн тоннТехнология «Арктический каскад» может быть применена и на других проектах компании
«Новатэк» добился увеличения производительности четвертой линии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Ямал СПГ» выше ее проектной мощности. Эта линия работает по отечественной технологии «Арктический каскад». Как сообщил журналистам замдиректора по производству компании «Ямал СПГ» Владислав Хлыбов, фактическая производительность линии при отрицательной температуре на 6% выше ее номинальной мощности.
Проектная мощность четвертой линии «Ямал СПГ» составляет 950 000 т в год. Таким образом, ее фактическая производительность по итогам года может составить около 1 млн т.
Хлыбов напомнил, что три основные технологические линии завода работают с превышением проектной мощности на 20% (проектная мощность каждой линии — 5,5 млн т в год).
«Мы вышли на [объем производства] 120% от проектной мощности (по трем основным технологическим линиям. — “Ведомости”), получив проектную документацию, все экспертизы. “Арктический каскад” тоже позволяет [превосходить проектную мощность], но не с таким превышением, с каким работают основные линии. Но от номинала выше он работает, 106% при минусовой температуре», — уточнил топ-менеджер.
По словам Хлыбова, благодаря повышению производительности всех четырех линий производство СПГ на заводе по итогам 2022 г. достигнет исторического максимума: «В этом году планируем произвести 21 млн т СПГ. Это будет максимальное количество выработки СПГ, которого мы за пять лет [работы предприятия] достигнем», — сказал он.
В 2021 г. завод произвел 19,64 млн т СПГ. Таким образом, в 2022 г. производство может вырасти примерно на 7%. В 2023 г. «Ямал СПГ», по словам топ-менеджера, несколько снизит производство из-за ремонтных работ на двух из трех основных производственных линиях. «В этом году капремонтов у нас не было», — отметил он.
Хлыбов добавил, что имевшиеся проблемы с технологией «Арктический каскад» «успешно решены, технология «рабочая». Ранее компания сообщала, что технология может быть использована при реализации нового проекта «Новатэка» — «Обский СПГ».
Сейчас в России всего два действующих крупнотоннажных СПГ-проекта — «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», который в 2021 г. произвел 10,4 млн т сжиженного газа. Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд шелкового пути (9,9%). Участники «Сахалина-2» – «Газпром» (50%), Shell (27,5%, планирует выйти из проекта), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
Все линии на этих двух проектах, за исключением «Арктического каскада», построены на импортном оборудовании. Но с внедрением отечественной технологии у «Новатэка» ранее возникли сложности. Изначально планировалось запустить четвертую линию «Ямал СПГ» к IV кварталу 2019 г., но изначальные сроки неоднократно сдвигались.
Поставщиками ключевого оборудования для четвертой линии «Ямал СПГ» выступили «ЗиО - Подольск» (входит в «Росатом»), «Казанькомпрессормаш» (группа ГМС) и «Криогенмаш» (группа ОМЗ).
По данным газеты «Коммерсантъ», проблемы с работой линии были связаны с пересмотром режимов эксплуатации при технологических остановах. Изначально планировалось, что при остановах технологический газ будет сбрасываться из системы. Но «Новатэк» попросил сделать перепроектировки так, чтобы газ оставался внутри, что потребовало замены трубопроводов на более устойчивые к низким температурам.
В «Новатэке» это объясняли внедрением и обкаткой собственной технологии сжижения газа. В чем конкретно заключались проблемы, не пояснялось. В результате четвертая линия «Ямал СПГ» вышла на полную мощность в 950 000 т в год лишь в мае 2021 г.
Проект «Обский СПГ» изначально предусматривал создание трех технологических линий мощностью 1,6 млн т СПГ каждая на базе технологии «Арктический каскад». Ресурсной базой проекта являются Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения на Ямале, а также Нейтинское и Арктическое месторождения.
В мае 2019 г. гендиректор предприятия Владимир Хуртин заявлял, что «Новатэк» рассчитывает начать производство СПГ на первой линии завода в IV квартале 2022 г. Вторую и третью очередь предполагалось запустить во II и III кварталах 2023 г. соответственно. Но пока по проекту даже не принято окончательное инвестрешение. Компания планирует принять его в первом полугодии 2023 г., говорил ранее председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.
В феврале 2022 г. стало известно, что проект может быть реализован на основе импортного оборудования, которое используется для «Арктик СПГ - 2» (второй СПГ-проект «Новатэка»), из-за многочисленных проблем с российским оборудованием на четвертой линии «Ямал СПГ». Но в июне Михельсон сообщил, что компания решила все же начать проектные работы по двум линиям «Обского СПГ» мощностью 2,5 млн т СПГ в год на основе технологии «Арктический каскад».
В едином комплексе с «Обским СПГ» планировалось построить газохимический комплекс мощностью 2,2 млн т аммиака и 130 000 т водорода в год — «Обский ГХК». Запуск первой линии завода был запланирован на 2026 г., второй – на 2027 г.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман напоминает, что запуск четвертой линии «Ямал СПГ» несколько раз переносился, но даже после запуска работал нестабильно. Но в условиях ужесточения санкций и проблем с поставкой импортного оборудования, по словам Кауфмана, стратегия «Новатэка» поменялась — компания стремится «максимально довести до ума» собственную СПГ-технологию. «Скорее всего, “Обский СПГ” вернется к использованию отечественной технологии», — считает аналитик.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что сложности при запуске четвертой линии «Ямал СПГ» были обусловлены одноконтурной системой охлаждения вместо традиционной двухконтурной, поскольку компания сделала ставку на низкие температуры в Арктике. «Это, вероятно, долго не давало стабильного температурного режима. Сейчас проблема считается устраненной», — говорит он.
Кауфман отмечает, что производство СПГ на «Обском СПГ» в случае принятия финального инвестрешения можно ожидать в районе 2026 г. Эксперт обращает внимание, что «Новатэк» анонсировал планы по строительству линий по схеме «Арктический каскад» мощностью до 2,5 млн т в год. Но сейчас готового решения по линии с такой мощностью нет, отмечает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Кауфман допускает, что, учитывая курс на импортозамещение в России, «Арктический каскад» может быть использован в следующем после «Обского СПГ» проекте «Новатэка» — «Арктик СПГ - 1». «Технология является масштабируемой, поэтому подойдет и для более крупных объектов», — соглашается Гришунин.