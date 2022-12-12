«Новатэк» вывел отечественную линию «Ямал СПГ» на мощность порядка 1 млн тонн

В 2021 г. завод произвел 19,64 млн т СПГ. Таким образом, в 2022 г. производство может вырасти примерно на 7%. В 2023 г. «Ямал СПГ», по словам топ-менеджера, несколько снизит производство из-за ремонтных работ на двух из трех основных производственных линиях. «В этом году капремонтов у нас не было», — отметил он.