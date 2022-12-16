МЭА ожидает снижения экспорта угля из России до 2025 года

Что будет с глобальным спросом на уголь

В 2022 г. спрос на уголь в мире впервые в истории достигнет 8,025 млрд т, что на 1,2% выше, чем в прошлом году. В основном это произойдет благодаря росту спроса на энергоуголь со стороны электростанций как в Индии и Китае из-за жаркой погоды, так и в Европе, отмечает МЭА. В Европе в этом году начали больше загружать угольные ТЭС на фоне высоких цен на газ и ремонтных работ на АЭС во Франции. Но в следующие три года, как ожидает агентство, спрос на уголь останется примерно на том же уровне, а дополнительная потребность в электроэнергии будет на 90% покрываться из возобновляемых источников.