МЭА ожидает снижения экспорта угля из России до 2025 года

МЭА ожидает снижения экспорта угля из России до 2025 годаИндия и Китай сами будут наращивать добычу
МЭА ожидает падения экспорта энергетического угля из России на 10% в 2022 г. до 157 млн т. Снижение, по прогнозу агентства, продолжится и в следующие три года.
Экспорт энергетического угля из России упадет в 2022 г. на 10% к уровню 2021 г. до 157 млн т, спрогнозировало Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем обзоре Coal-2022, опубликованном 16 декабря.
Из-за недостатка провозных мощностей на российской железной дороге часть угля, которую до введения санкций везли в Европу по суше или транспортировали в регион через северо-западные порты, не смогли перенаправить на юг или восток, отмечают эксперты. В том числе по суше уголь ранее шел в Польшу и на Украину, уточняет МЭА.
С 10 августа из-за СВО на Украине действует эмбарго ЕС на импорт российского угля. На Европу приходилась значительная часть угольного экспорта: по данным Минэнерго, в ЕС в 2021 г. было поставлено 48,75 млн т российского угля, или примерно пятая часть всего экспорта.
Место России на рынке европейского угля заняли в основном Южная Африка, Колумбия и менее крупные производители — Танзания и Ботсвана, отмечает МЭА. Третий крупнейший производитель угля Индонезия, которая в начале года запретила экспорт, также возобновила поставки в Европу.
Российским угольным компаниям пришлось перенаправлять часть экспортных объемов в Азию («Ведомости» писали об этом 17 августа). Россия в основном отправляет выпавшие европейские объемы в Индию, Китай, Турцию и Южную Корею, пишет МЭА.
Что будет с глобальным спросом на уголь
В 2022 г. спрос на уголь в мире впервые в истории достигнет 8,025 млрд т, что на 1,2% выше, чем в прошлом году. В основном это произойдет благодаря росту спроса на энергоуголь со стороны электростанций как в Индии и Китае из-за жаркой погоды, так и в Европе, отмечает МЭА. В Европе в этом году начали больше загружать угольные ТЭС на фоне высоких цен на газ и ремонтных работ на АЭС во Франции. Но в следующие три года, как ожидает агентство, спрос на уголь останется примерно на том же уровне, а дополнительная потребность в электроэнергии будет на 90% покрываться из возобновляемых источников.
Согласно данным министерства торговли и промышленности Индии, импорт российского энергоугля в эту страну за январь - октябрь 2022 г. составил 6,47 млн т, что в 6,4 раза больше, чем в тот же период прошлого года. За первые 10 месяцев этого года Россия продала в Китай угля (код ТН ВЭД 2107 — включает как энергетический, так и коксующийся уголь) на $9,23 млрд, что в 1,8 раза выше аналогичного показателя прошлого года.
Но вывезти на восток в этом году удалось не весь уголь, готовый к экспорту. Мощности Восточного полигона (БАМ и Транссиб) РЖД, которые находятся в процессе расширения, пока недостаточны, чтобы провезти на восток как уголь, так и другие товары, попавшие под западные санкции. Кроме того, в марте 2022 г. были отменены правила недискриминационного доступа (ПНД), дававшие углю приоритет для транспортировки по сети РЖД перед другими, более выгодными для железнодорожников грузами.
За 10 месяцев 2022 г. российские поставки энергетического угля за рубеж снизились на 10,9% до 146,1 млн т, следует из данных Минэнерго («Ведомости» писали об этом 9 декабря). Российское энергетическое агентство (РЭА) Минэнерго ранее прогнозировало, что общий экспорт угля, который включает и коксующийся, используемый в металлургии, из России по итогам 2022 г. может снизиться на 9,1% (в оптимистичном сценарии) до 203 млн т или на 12,6% до 195 млн т — в инерционном («Ведомости» писали об этом 6 ноября).
Экспорт российского угля будет снижаться в среднем на 4,3% в год в следующие три года и в 2025 г. составит 150 млн т, считают в МЭА. Хотя Россия и улучшит свою транспортную инфраструктуру в восточном направлении, спрос в Азии на импортный уголь должен падать из-за увеличения собственной добычи у крупнейших в мире потребителей угля Китая и Индии (в среднем на 0,3% и 4,6% в год до 2025 г. соответственно), говорится в отчете. При этом импорт энергоугля в эти страны будет падать в среднем на 0,7% и 6,4% в год соответственно.
Чтобы нарастить продажи на новых рынках уже в текущем году, находясь в стесненных обстоятельствах, российским поставщикам пришлось делать скидки. В октябре первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что российские компании вынуждены экспортировать уголь с дисконтом в размере 50–60%.
Дисконт на российский уголь в балтийских портах в марте составлял 41% и увеличился до 73% в сентябре, пишет МЭА со ссылкой на отраслевое агентство Argus. Но в категории угля средней калорийности (5500 кКал/ кг) сильный спрос в Азии и при этом ограниченность предложения российского угля из-за проблем на железной дороге привели к тому, что в октябре цены на энергетический уголь в российских дальневосточных портах были выше, чем на австралийский. Это произошло впервые с февраля. В ноябре цены на базисе FOB в порту Восточный (Приморский край) были на уровне $172/т, что на $30 выше, чем австралийские цены, отмечает агентство.
Российский уголь с калорийностью 5500 кКал/кг торгуется с премией к австралийским аналогам на базисе FOB с ноября, подтверждает руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Но дисконт по высококалорийным маркам (6000 кКал/кг) на российский уголь сохраняется на уровне около 50%, а рост спроса на энергоуголь в Азии в основном приходится на высококалорийные марки, добавляет он.
По мнению эксперта, дисконт на российский уголь будет сохранятся в обозримом будущем, но может иметь тенденцию к снижению по мере роста спроса в регионе и оттока значительных объемов австралийского высококалорийного угля в ЕС для замещения российских поставок.
То, что азиатские страны нарастят собственную добычу, не означает отказа от российской продукции, так как она лучше по качеству, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. К тому же, по его словам, азиатские компании будут компенсировать снижение поставок угля из Индонезии.
Экспорт российского энергоугля в 2022 г. действительно может сократиться приблизительно на 10%, однако рост производства угля в странах Юго-Восточной Азии не повлияет на возможности российских экспортеров, считает Красноженов.
С прогнозом падения экспорта в 2022-2023 гг. приходится согласиться, замечает Гришунин. Пока российским угольщикам действительно не удается в полной мере компенсировать потерю европейского рынка, признает эксперт. В то же время отгрузки российского угля из южных портов практически восстановились, а поставки через северо-западные порты набирают обороты, говорит он. Гришунин отмечает, что в этом направлении уже пошел казахстанский уголь и пойдут российские поставки третьим странам. Уже в 2024 г. вероятно восстановление объемов экспорта, заключает эксперт.
Мощность новых угольных ТЭС в Китае может достигнуть 270 ГВт к 2025 г., и, несмотря на быстрое развитие зеленой энергетики, угольная генерация остается основной энергобаланса в Китае как минимум в этом десятилетии, отмечает Красноженов. Россия в этом году стала вторым крупнейшим импортером угля в Китай после Индонезии, добавляет он.
Индия действительно постоянно увеличивает собственное производство энергоугля и не является традиционным рынком для российского топлива, но при текущем уровне цен и использовании дисконтов российские экспортеры сумели зайти на индийский рынок, говорит Красноженов. При этом новые генерирующие мощности, строящиеся в других странах Азии (Таиланд, Малайзия и Вьетнам), также в основном базируются на угле.