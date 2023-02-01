УГМК поставила своего топ-менеджера на бывшие активы Petropavlovsk

УГМК поставила своего топ-менеджера на бывшие активы PetropavlovskГендиректором «Атлас майнинга» стал Федор Кирсанов из «УГМК-Инвест»
Новым гендиректором компании «Атлас майнинг», которая управляет ранее принадлежавшими Petropavlovsk золотодобывающими активами, назначен экс-гендиректор «Полюса» Федор Кирсанов, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к компании. По их словам, действующий гендиректор «Атлас майнинга» Денис Александров с 1 февраля покидает свой пост.
«Новый владелец “Атлас майнинга” - ГМК (“Уральская горно-металлургическая компания”. – “Ведомости”) сменил генерального директора компании», – пояснил один из источников. Кроме того, в декабре 2022 г. «Атлас майнинг» покинули несколько ключевых топ-менеджеров, включая финансового директора Станислава Площенко, на место которого пришла Светлана Иваницкая из Газпромбанка, говорит собеседник «Ведомостей».
«Ведомости» направили запросы представителям «Атлас майнинга» и УГМК.
УГМК в сентябре 2022 г. закрыла сделку по приобретению «Атлас майнинга» и других активов Petropavlovsk. Головная компания Petropavlovsk plc зарегистрирована в Великобритании. Рудники и производственные предприятия золотодобытчика находятся в Амурской области. Активы включают в себя Покровский автоклавный гидрометаллургический комплекс (ПАГК) и добывающие предприятия «Пионер», «Маломыр» и «Албын».
Производство Petropavlovsk в 2021 г. снизилось на 18% до 449 800 тройских унций золота. Выручка компании по МСФО сократилась в первом полугодии 2021 г. на 33% в годовом выражении до $351,9 млн, EBITDA уменьшился на 41% до $114,3 млн. За последующие периоды компания результаты не публиковала.
Кирсанов является директором «УГМК-Инвеста» – структуры УГМК, на которую и приобреталась «Атлас майнинг». Он ранее работал в McKinsey, «Сибуре», Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), ОМЗ, Русской рыбопромышленной компании. Пост гендиректора золотодобывающей компании «Полюс» он занимал в 2013-2014 гг.
Александров был назначен гендиректором Petropavlovsk в ноябре 2020 г. после ухода прежней команды менеджеров во главе с сооснователем компании Павлом Масловским. С ноября 2022 г. Александров также является членом совета директоров «Норильского никеля».
В 2021 г.KPMG в ходе аудита выявила ряд проблемных сделок, заключенных Petropavlovsk и ее предприятиями при предыдущем менеджменте на общую сумму $302,4 млн. Александров в интервью «Ведомостям» в октябре 2021 г. говорил, что проблемы были в большом количестве посредников при осуществлении закупок. В итоге от ряда посредников компания избавилась, контракты были «спрямлены», а программа капзатрат – пересмотрена. Также золотодобытчик избавился от гарантий по кредитам железорудной компании IRC, продав в ней свою долю в 29,9% в декабре 2021 г.
Но в марте 2022 г. Petropavlovsk столкнулась с невозможностью продавать золото и платить по кредитам из-за западных санкций в отношении Газпромбанка – основного кредитора и покупателя металла компании. Золотодобытчик стал пропускать платежи по кредитам, и в апреле банк потребовал от Petropavlovsk досрочного погашения по обязательствам, а затем передал права требования по ним новым кредиторам – УГМК и компании «Нордик».
В июле в Petropavlovsk были назначены внешние управляющие, т. е. была запущена процедура несостоятельности, а также прекратились торги бумагами компании на Лондонской и Московской биржах.
В итоге УГМК купила «Атлас майнинг» с активами Petropavlovsk, сделка была закрыта в начале сентября. Компания получила около 166 млн фунтов стерлингов наличными, в том числе 6 млн фунтов на финансирование внешнего управления и 3 млн фунтов непредвиденных расходов, а также средства для расчетов с держателями еврооблигаций компании (с учетом начисленных процентов) в размере примерно $201 млн.
Примерно за месяц до этого УГМК подтвердила покупку магаданского золотодобытчика «Сусуманзолото». При этом в компании был назначен новый гендиректор – министр природных ресурсов Магаданской области Олег Косолапов, а Александр Чугунов, возглавлявший компанию с 2016 г., покинул свой пост, сообщал «Интерфакс».
Petropavlovsk plc до сих пор находится в состоянии внешнего управления и продолжает нести ответственность за оставшийся долг компании – в частности, за выпуск конвертируемых облигаций с погашением в 2024 г. и еврооблигаций, которые должны были быть погашены в 2022 г. Компания сообщала 25 января, что сможет расплатиться с держателями обоих выпусков до конца января 2024 г.
УГМК – российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В средине марта 2022 г. компания заявила, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании, детали новой структуры акционеров не раскрывались.
По мнению старшего аналитика инвестиционного банка «Синара» по металлургии и добыче Дмитрий Смолина, смена руководства в «Атлас майнинге» была ожидаемой после смены собственника компании в прошлом году. «Новый владелец – УГМК – увеличивает свое присутствие на золотодобывающем рынке и, очевидно, хочет видеть в приобретенных компаниях людей, которые разделяют его видение», – отметил он.