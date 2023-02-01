УГМК поставила своего топ-менеджера на бывшие активы Petropavlovsk

В 2021 г.KPMG в ходе аудита выявила ряд проблемных сделок, заключенных Petropavlovsk и ее предприятиями при предыдущем менеджменте на общую сумму $302,4 млн. Александров в интервью «Ведомостям» в октябре 2021 г. говорил, что проблемы были в большом количестве посредников при осуществлении закупок. В итоге от ряда посредников компания избавилась, контракты были «спрямлены», а программа капзатрат – пересмотрена. Также золотодобытчик избавился от гарантий по кредитам железорудной компании IRC, продав в ней свою долю в 29,9% в декабре 2021 г.