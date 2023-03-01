«Северная Звезда» Троценко начала поставлять уголь в Китай

«Северная Звезда» Троценко начала поставлять уголь в КитайНо сроки строительства обогатительной фабрики для проекта могут сдвинуть
Компания «Северная звезда» (входит в холдинг AEON Романа Троценко) начала промышленную добычу угля на Сырадасайском месторождении на Таймыре и поставки продукции в Китай. Об этом сообщил «Ведомостям» в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ-2023) председатель совета директоров «Северной звезды» Олег Демченко.
По его словам, в октябре 2022 г. компания отправила в Китай первые 100 000 т угля, сейчас готовится вторая экспортная партия. Демченко добавил, что пока контракты на поставки угля заключены «только с китайскими покупателями». Но компания, по словам топ-менеджера, планирует поставки и на внутрироссийский рынок.
Демченко добавил, что «как такового проектного уровня добычи угля» на месторождении сейчас нет. Компания также приостановила проект по строительству обогатительной фабрики из-за проблем с поставками оборудования, связанных с усилением санкций после начала СВО на Украине.
«Фабрику пока приостановили. Часть оборудования была закуплена в Америке, они деньги вернули. Мы пересматриваем проект фабрики, [сроки] чуть сдвинутся», – сказал топ-менеджер. Понимание по срокам строительства, по его словам, будет «к следующему новому году» (к началу 2024 г. – «Ведомости»).
Демченко добавил, что общая сумма инвестиций в разработку Сырадасайского месторождения не увеличилась и «даже может уменьшиться». «Сама экономика [проекта] существенно поменяется, поменяются оборудование, схема транспортировки. Раньше мы надеялись, что будет перевалка в европейских портах, но они сейчас закрыты [для российских судов]», – пояснил он.
Проект включает строительство на Сырадасайском месторождении угольного разреза мощностью 5 млн т в год на первом этапе и 10 млн т в год – на втором, обогатительной фабрики для производства угольного концентрата угля марок КЖ, К и КО. Также должен быть построен морской порт «Енисей», который сможет переваливать до 10 млн т в год, и аэропорт «Таймыр». Объем инвестиций в проект до 2025 г., когда он должен выйти на проектную мощность, «Северная звезда» ранее оценивала в 45 млрд руб. Троценко также говорил, что полностью завершить проект создания угольного кластера планируется до 2040 г.
Пресс-служба правительства Красноярского края сообщала о начале работ по строительству обогатительной фабрики на Сырадасайском месторождении в декабре 2021 г. В апреле 2022 г. гендиректор «Северной звезды» Сталбек Мишаков заявлял, что реализация проекта «идет в соответствии с утвержденным графиком».
Что такое Сырадасайское месторождение
Сырадасайское – одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, его ресурсы оцениваются более чем в 5 млрд т. Проект по его освоению предусматривает создание кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей в 110 км юго-восточнее поселка Диксон на полуострове Таймыр (Красноярский край).
Власти США в марте 2022 г. в ответ на проведение Россией СВО на Украине запретили новые инвестиции в ТЭК России, в том числе в добычу угля. Эмбарго ЕС на импорт российского угля действует с 10 августа 2022 г. Российские угольные компании вынуждены перенаправлять значительные объемы, от которых отказались европейцы, на азиатский рынок.
Мишаков в апреле 2022 г. говорил, что «Северная звезда» рассматривает возможность экспорта продукции в Китай в 2023 г., а также ведет переговоры с потенциальными покупателями из Турции, Индии, Вьетнама и Бразилии. Он также отмечал, что в условиях санкций и блокирования грузов в Европе компания прорабатывает возможность реализации до 100% продукции на российском рынке ввиду дефицита угля марки К внутри страны и его конкурентной стоимости.
«Ведомости» направили уточняющие вопросы в пресс-службу «Северной звезды».
Добыча коксующегося угля за 2022 г. в России, по данным Росстата, составила 105 млн т (+4,5% к предыдущему году). Как ранее писали «Ведомости», экспорт коксующегося угля за 11 месяцев 2022 г. составил 30,3 млн т (+47% к тому же периоду 2021 г.).
Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов считает, что «Северной звезде» удастся сохранить изначальные параметры проекта. «Строительство обогатительной фабрики необходимо. С учетом наличия в запасах Сырадасайского месторождения угля марок Ж (жирные), К (коксовые) и ОС (отощенно-спекающиеся) можно обеспечивать покупателей полным спектром продукции для создания качественной угольной шихты», – добавил эксперт. Он также обратил внимание на то, что новых крупных проектов в сегменте коксующегося угля в мире «сейчас почти нет».
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что экспорт концентрата экономически выгоднее, чем необогащенного угля. Компания, по его мнению, сохранит проектную мощность обогатительной фабрики, но ее строительство «может занять больше времени».
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает со ссылкой на данные SunSirs Commodity Data Group, что цены на импортный коксующийся уголь в Китае с начала года остаются стабильными и держатся на уровне $350-360/т. «Это на 20-30% ниже средних цен 2022 г., но такой уровень остается комфортным для российских экспортеров», – добавил Гришунин.
Основными рынками сбыта продукции «Северной звезды», по мнению Красноженова, станут Китай, Индия и другие страны АТР. Более 90% стали в этом регионе, по его словам, выплавляется доменно-конверторным методом, при котором применяется коксующийся уголь (в отличие от электродуговых печей. – «Ведомости»).
Гришунин также считает, что Китай и Индия будут ключевыми потребителями. Он напомнил, что Индия еще в 2021 г. заявляла о том, что потребности страны составляют порядка 40 млн т российского металлургического (коксующегося) угля в год. Поставки коксующегося угля из России в 2022 г. в Индию, по словам Гришунина, составили всего 2 млн т, что «оставляет значительный потенциал роста» для экспорта.
Потенциал спроса на продукцию «Северной звезды» на внутреннем рынке Гришунин оценивает примерно в 1 млн т «в качестве замены угля менее ценных марок». Бурмистров добавляет, что коксующийся уголь с Сырадасайского месторождения может также поставляться в Турцию и страны Северной Африки.
Проблемы с поставками оборудования из США «Северная звезда», по словам экспертов, сможет решить за счет перехода на отечественное либо китайское оборудование.