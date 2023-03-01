«Северная Звезда» Троценко начала поставлять уголь в Китай

Проект включает строительство на Сырадасайском месторождении угольного разреза мощностью 5 млн т в год на первом этапе и 10 млн т в год – на втором, обогатительной фабрики для производства угольного концентрата угля марок КЖ, К и КО. Также должен быть построен морской порт «Енисей», который сможет переваливать до 10 млн т в год, и аэропорт «Таймыр». Объем инвестиций в проект до 2025 г., когда он должен выйти на проектную мощность, «Северная звезда» ранее оценивала в 45 млрд руб. Троценко также говорил, что полностью завершить проект создания угольного кластера планируется до 2040 г.