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Цены на золото к 2025 году могут упасть на 14%

На котировки повлияют снижение закупок центробанков и повышение ими учетных ставок
Надежда Синцова
Pedro Nunes / Reuters

Золото на международном рынке к 2025 г. подешевеет на 14% от текущих уровней, следует из отчета Московского энергетического центра консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России), с которым ознакомились «Ведомости». Среднюю цену в 2023 г. эксперты ожидают на уровне $1790 за тройскую унцию, в 2024 г. – $1780, в 2025 г. – $1710. Цена вечернего фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA) 17 апреля 2023 г. составляла $1995,55 за унцию.

В ближайшие годы уровень потребления золота пойдет на спад за счет ожидаемого снижения объема закупок со стороны центробанков, что приведет к падению котировок, говорится в пояснении к прогнозу. Давление на цены также будет оказывать курс на ужесточение денежно-кредитной политики, от которого регуляторы пока не намерены отказываться, отмечается там.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных