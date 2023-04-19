Цены на золото к 2025 году могут упасть на 14%

Золото на международном рынке к 2025 г. подешевеет на 14% от текущих уровней, следует из отчета Московского энергетического центра консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России), с которым ознакомились «Ведомости». Среднюю цену в 2023 г. эксперты ожидают на уровне $1790 за тройскую унцию, в 2024 г. – $1780, в 2025 г. – $1710. Цена вечернего фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA) 17 апреля 2023 г. составляла $1995,55 за унцию.