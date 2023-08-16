«Ригла» приобрела уссурийскую аптечную сеть «Фарм»Компания в последнее время активно выкупает региональных игроков
Компания «Ригла» (входит в группу «Протек» Вадима Якунина) приобрела 99,99% в ООО «Фарм», которая управляет сетью аптек в Приморском крае. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 15 августа. Там же сказано, что другие 0,010% долей перешли напрямую «Протеку».
Генеральный директор «Риглы» Александр Филиппов подтвердил «Ведомостям», что компания действительно выкупила аптечную сеть «Фарм» в Уссурийске. Сейчас она включает в себя 31 точку, пояснил он. Новые аптеки будут работать под брендом «Здравсити аптека», добавил Филиппов.
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