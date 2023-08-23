Минэнерго призвало нефтяников сдерживать цены на топливо для аграриев

Минсельхоз направил обращение в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на дизтопливо и перебоев с его поставками, сообщил представитель Минсельхоза. По его словам, совещание по стабилизации цен на ГСМ, «особенно в важных аграрных регионах», прошло 17 августа на площадке Минэнерго с участием Минсельхоза и топливных компаний.