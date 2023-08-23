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Минэнерго призвало нефтяников сдерживать цены на топливо для аграриев

Объем выпуска горючего достаточен для покрытия спроса в период уборки урожая
Дарья Савенкова
Штаб Минэнерго взял обеспечение аграриев топливом на особый контроль / Евгений Разумный / Ведомости

Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать цены на дизельное топливо в мелком опте в сельскохозяйственных регионах России, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства. Он отметил, что Минэнерго вместе с Минсельхозом обсудило проблемы с обеспечением аграриев дизтопливом на региональных нефтебазах. На фоне высокой загрузки железнодорожных направлений на юге страны в туристический сезон возникли сложности с ритмичностью поставок топлива, говорится в комментариях Минэнерго.

Минсельхоз направил обращение в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на дизтопливо и перебоев с его поставками, сообщил представитель Минсельхоза. По его словам, совещание по стабилизации цен на ГСМ, «особенно в важных аграрных регионах», прошло 17 августа на площадке Минэнерго с участием Минсельхоза и топливных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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