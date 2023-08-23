Минэнерго призвало нефтяников сдерживать цены на топливо для аграриев

Минэнерго призвало нефтяников сдерживать цены на топливо для аграриевОбъем выпуска горючего достаточен для покрытия спроса в период уборки урожая
Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать цены на дизельное топливо в мелком опте в сельскохозяйственных регионах России, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства. Он отметил, что Минэнерго вместе с Минсельхозом обсудило проблемы с обеспечением аграриев дизтопливом на региональных нефтебазах. На фоне высокой загрузки железнодорожных направлений на юге страны в туристический сезон возникли сложности с ритмичностью поставок топлива, говорится в комментариях Минэнерго.
Минсельхоз направил обращение в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на дизтопливо и перебоев с его поставками, сообщил представитель Минсельхоза. По его словам, совещание по стабилизации цен на ГСМ, «особенно в важных аграрных регионах», прошло 17 августа на площадке Минэнерго с участием Минсельхоза и топливных компаний.