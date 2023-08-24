Минтранс хочет запустить ВСМ Москва-Петербург уже в 2028 году

Поставить подвижной состав для ВСМ Москва-Петербург планирует «Синара- транспортные машины» (СТМ). Как сообщил 24 августа замгендиректора группы «Синара» Антон Зубихин, компания рассчитывает с 2028 по 2032 г. выпустить 50 высокоскоростных электропоездов для ВСМ. Ранее в компании говорили, что они смогут развивать скорость до 400 км/ч. По словам Зубихина, сейчас компания подбирает площадку в Москве для строительство предприятия по производству таких поездов. «»В соответствии с параметрами проекта с целью запуска с 2028 года по 2032 год должны быть поставлены 50 восьмивагонных электропоездов. Но объем этой партии может быть до 75 поездов», – сказал он (цитата по ТАСС). Сумму инвестиций в новый завод Зубихин не назвал, но уточнил, что создание предприятия окупится при заказе от 50 электропоездов.