Минтранс хочет запустить ВСМ Москва-Петербург уже в 2028 году

Минтранс хочет запустить ВСМ Москва-Петербург уже в 2028 годуНо эти планы пока выглядят очень амбициозными
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет завершено ориентировочно в 2028 г. Об этом 24 августа рассказал замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов. Он отметил, что строительство «по сути уже идет»: создаются железнодорожные выходы участков ВСМ из Москвы.
Стоимость строительства, по оценке Иванова, может составить порядка 1,7 трлн руб. По словам замминистра, в ближайшее время ценовые параметры проекта планируется актуализировать, поскольку изменилась ключевая ставка ЦБ, и это «серьезно влияет на финансовую модель». Он отметил, что в финансировании ВСМ готов принять участие Сбербанк.
Поставить подвижной состав для ВСМ Москва-Петербург планирует «Синара- транспортные машины» (СТМ). Как сообщил 24 августа замгендиректора группы «Синара» Антон Зубихин, компания рассчитывает с 2028 по 2032 г. выпустить 50 высокоскоростных электропоездов для ВСМ. Ранее в компании говорили, что они смогут развивать скорость до 400 км/ч. По словам Зубихина, сейчас компания подбирает площадку в Москве для строительство предприятия по производству таких поездов. «»В соответствии с параметрами проекта с целью запуска с 2028 года по 2032 год должны быть поставлены 50 восьмивагонных электропоездов. Но объем этой партии может быть до 75 поездов», – сказал он (цитата по ТАСС). Сумму инвестиций в новый завод Зубихин не назвал, но уточнил, что создание предприятия окупится при заказе от 50 электропоездов.
Сейчас в России нет действующих ВСМ. С 2009 г. обсуждалось строительство ВСМ из Москвы в Казань с возможным продлением до Екатеринбурга. Проект планировалось реализовать на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), но стройка так и не началась.
В 2019 г. президент России Владимир Путин поручил спроектировать ВСМ из Москвы в Петербург. Тогда РЖД рассчитывала запустить эту магистраль к 2026 г. К концу 2021 г. создание высокоскоростной магистрали вписали в паспорт госпрограммы «Развитие транспортной системы». В документе идет речь о строительстве магистрали Москва-Петербург протяженностью 630 км в 2027 г.
Предполагалось, что на эти цели будет выделено порядка 500 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) при общей стоимости проекта 1,39 трлн руб. Но уже весной 2022 г. после начала СВО на Украине правительство России решило отказаться от финансирования ВСМ за счет средств ФНБ («Ведомости» писали об этом 24 марта). Финансовая модель ВСМ, которая в досанкционный период была жизнеспособна «хотя бы на бумаге», фактически полностью утратила актуальность – из-за подорожания импорта, снижения платежеспособного спроса, ухудшения прогнозов по перевозкам и снижения технологических возможностей из-за санкционных ограничений на импорт, поясняли собеседники «Ведомостей».
Но в середине августа 2023 г., открывая третью ветку Московского центрального диаметра (МЦД-3), Путин неожиданно заявил, что настал момент для реализации проекта ВСМ из Москвы до Петербурга. Он отметил, что благодаря новой магистрали возрастет скорость передвижения и сократится время в пути – с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. Путин также пообещал обсудить строительство ВСМ от Москвы до Минска с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Гендиректор Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров называет планы Минтранса «очень амбициозными». Он отметил, что темпы строительства в России сейчас в целом достаточно велики, и пример трассы М12 показал, что возможно создавать достаточно крупные инфраструктурные объекты в короткие сроки. «Но в части ВСМ более вероятным [сроком реализации такого проекта] представляется 2029-2030 г., потому что в 2024 г. будет сильнейший дефицит госбюджета. Кроме того, в стране дефицит рабочей силы и объективно ВСМ будет некому строить – не будет ни денег, ни ресурсов», – полагает Бурмистров. По словам эксперта, при высоких темпах строительства и отсутствии проблем с финансированием можно рассчитывать на запуск ВСМ ближе к концу 2029 г.