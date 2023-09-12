Минэнерго поддержало либерализацию экспорта СПГ

Минэнерго поддержало либерализацию экспорта СПГЭто поможет реализовать проект «Новатэка» Мурманский СПГ, считают эксперты
Минэнерго поддерживает идею предоставления права экспорта сжиженного природного газа (СПГ) дочерним предприятиям компаний, уже имеющих экспортные лицензии без привязки к конкретным месторождениям. Об этом 11 сентября заявил министр Николай Шульгинов.
Он отметил что с инициативой разрешить экспорт СПГ «дочкам» компаний, у которых уже есть лицензии на экспорт, выступила «межфракционная группа Госдумы и Совета Федерации». «Мы эту инициативу поддерживаем», – сказал министр в интервью «РИА Новости» в рамках ВЭФ-2023.
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