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Минэнерго поддержало либерализацию экспорта СПГ

Это поможет реализовать проект «Новатэка» Мурманский СПГ, считают эксперты
Василий Милькин
«НОВАТЭК»

Минэнерго поддерживает идею предоставления права экспорта сжиженного природного газа (СПГ) дочерним предприятиям компаний, уже имеющих экспортные лицензии без привязки к конкретным месторождениям. Об этом 11 сентября заявил министр Николай Шульгинов.

Он отметил что с инициативой разрешить экспорт СПГ «дочкам» компаний, у которых уже есть лицензии на экспорт, выступила «межфракционная группа Госдумы и Совета Федерации». «Мы эту инициативу поддерживаем», – сказал министр в интервью «РИА Новости» в рамках ВЭФ-2023.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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