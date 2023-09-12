Минэнерго поддержало либерализацию экспорта СПГ

Он отметил что с инициативой разрешить экспорт СПГ «дочкам» компаний, у которых уже есть лицензии на экспорт, выступила «межфракционная группа Госдумы и Совета Федерации». «Мы эту инициативу поддерживаем», – сказал министр в интервью «РИА Новости» в рамках ВЭФ-2023.