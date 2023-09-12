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«Трансконтейнер» планирует построить терминалы в Подмосковье, Кузбассе и Приморье

Аналитики оценивают необходимые инвестиции до 2026 года в 20 млрд рублей
Герман Костринский Александр Волобуев
Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейший контейнерный железнодорожный оператор в России «Трансконтейнер», входящий в группу «Дело» Сергея Шишкарева, до 2026 г. планирует нарастить мощности сухих контейнерных терминалов более чем на 1 млн TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера), рассказал журналистам 11 сентября президент «Трансконтейнера» Виталий Евдокименко. По подсчетам «Ведомостей», по завершении инвестпроекта их общая мощность составит 3,8 млн TEU.

На данный момент «Трансконтейнер» вместе с дочерними компаниями владеет 40 сухопутными терминалами. Общий объем инвестиций в терминальную программу до 2026 г. не раскрывается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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