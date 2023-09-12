«Трансконтейнер» планирует построить терминалы в Подмосковье, Кузбассе и Приморье

«Трансконтейнер» планирует построить терминалы в Подмосковье, Кузбассе и ПриморьеАналитики оценивают необходимые инвестиции до 2026 года в 20 млрд рублей
Крупнейший контейнерный железнодорожный оператор в России «Трансконтейнер», входящий в группу «Дело» Сергея Шишкарева, до 2026 г. планирует нарастить мощности сухих контейнерных терминалов более чем на 1 млн TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера), рассказал журналистам 11 сентября президент «Трансконтейнера» Виталий Евдокименко. По подсчетам «Ведомостей», по завершении инвестпроекта их общая мощность составит 3,8 млн TEU.
На данный момент «Трансконтейнер» вместе с дочерними компаниями владеет 40 сухопутными терминалами. Общий объем инвестиций в терминальную программу до 2026 г. не раскрывается.
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