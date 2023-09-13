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Более 100 российских компаний могут лишиться прав на поставки рыбы в Китай

Они до сих пор не начали перерегистрацию в местной таможенной системе
Алексей Полухин
Максим Стулов / Ведомости

Российских рыбопромышленников предупредили о рисках аннулирования разрешений на поставку рыбной продукции в Китай. Это произойдет, если они в срок до 29 октября 2023 г. не подадут заявки на регистрацию предприятий и судов в ветеринарной сертификации китайской таможни Cifer. На данный момент 137 субъектов экспорта не подали заявок, сообщила 11 сентября ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» (НЦБРП, подведомственное учреждение Россельхознадзора, предоставляет доступ к системе Cifer российским пользователям).

В опубликованный список «должников по модификации» (так НЦБРП назвал перечень компаний, не начавших процедуру) попали суда и предприятия, входящие в группы крупных российских рыбопромышленников: «Доброфлот», «Антей», Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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