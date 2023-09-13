Более 100 российских компаний могут лишиться прав на поставки рыбы в Китай

Российских рыбопромышленников предупредили о рисках аннулирования разрешений на поставку рыбной продукции в Китай. Это произойдет, если они в срок до 29 октября 2023 г. не подадут заявки на регистрацию предприятий и судов в ветеринарной сертификации китайской таможни Cifer. На данный момент 137 субъектов экспорта не подали заявок, сообщила 11 сентября ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» (НЦБРП, подведомственное учреждение Россельхознадзора, предоставляет доступ к системе Cifer российским пользователям).