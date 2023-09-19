Российские нефтяники наращивают темпы бурения

Всего за семь месяцев 2023 г., уточняют собеседники, было введено в эксплуатацию 4922 новые нефтяные скважины. Большая часть из них (4501 скважина) пришлась на крупнейшие вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) России. Они наращивают темпы ввода чуть быстрее, чем в среднем по отрасли. В январе число пробуренных ВИНК скважин отставало на 1,4% от результата января 2022 г. Но затем темпы значительно выросли и за январь – июль ВИНК ввели на 16% больше скважин, чем за тот же период прошлого года, говорят источники.