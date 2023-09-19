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Российские нефтяники наращивают темпы бурения

Это позволит компаниям не сокращать добычу в будущем
Дарья Савенкова Василий Милькин
Лев Федосеев / ТАСС

Российские нефтегазовые компании в январе – июле 2023 г. увеличили темпы ввода новых нефтяных скважин. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. По их данным, в январе – июле прирост ввода новых скважин составил около 14% к аналогичному периоду прошлого года, тогда как, например, в январе 2023 г. количество новых скважин сократилось на символические 0,6% к январю 2022 г.

Всего за семь месяцев 2023 г., уточняют собеседники, было введено в эксплуатацию 4922 новые нефтяные скважины. Большая часть из них (4501 скважина) пришлась на крупнейшие вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) России. Они наращивают темпы ввода чуть быстрее, чем в среднем по отрасли. В январе число пробуренных ВИНК скважин отставало на 1,4% от результата января 2022 г. Но затем темпы значительно выросли и за январь – июль ВИНК ввели на 16% больше скважин, чем за тот же период прошлого года, говорят источники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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