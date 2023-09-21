Картофель нового урожая подешевел за последний месяц почти на 30%

Стоимость картофеля нового урожая на конец августа составила 19 руб. за 1 кг, свидетельствуют данные мониторинга Картофельного союза от 18 сентября. Из него следует, что за месяц этот продукт подешевел на 27%. Там же сказано, что годом ранее аграрии сбывали такой товар по цене в 36 руб. за 1 кг. В мониторинге уточняется, что речь идет о немытых корнеплодах, которые предлагают производители ритейлерам в сетках по 25 кг.