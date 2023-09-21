Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Акция -37%

Картофель нового урожая подешевел за последний месяц почти на 30%

Аграрии вынуждены снижать цены на него на фоне высокого урожая и проблем с хранением
Алексей Полухин
Максим Стулов / Ведомости

Стоимость картофеля нового урожая на конец августа составила 19 руб. за 1 кг, свидетельствуют данные мониторинга Картофельного союза от 18 сентября. Из него следует, что за месяц этот продукт подешевел на 27%. Там же сказано, что годом ранее аграрии сбывали такой товар по цене в 36 руб. за 1 кг. В мониторинге уточняется, что речь идет о немытых корнеплодах, которые предлагают производители ритейлерам в сетках по 25 кг.

Основная причина снижения цен на картофель – высокий урожай, объясняет руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. По данным Росстата, на 1 сентября российские аграрии собрали 5,5 млн т продукции, что на 4,5% выше уровня прошлого года. Профицит картофеля наблюдается почти по всей стране, за исключением Дальнего Востока, где с урожаем сложности из-за плохих погодных условий, говорит Губина. По данным Росстата, в Дальневосточном федеральном округе на 1 сентября было собрано 147 000 т продукции – на 21,9% ниже уровня прошлого года.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных