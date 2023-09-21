Картофель нового урожая подешевел за последний месяц почти на 30%Аграрии вынуждены снижать цены на него на фоне высокого урожая и проблем с хранением
Стоимость картофеля нового урожая на конец августа составила 19 руб. за 1 кг, свидетельствуют данные мониторинга Картофельного союза от 18 сентября. Из него следует, что за месяц этот продукт подешевел на 27%. Там же сказано, что годом ранее аграрии сбывали такой товар по цене в 36 руб. за 1 кг. В мониторинге уточняется, что речь идет о немытых корнеплодах, которые предлагают производители ритейлерам в сетках по 25 кг.
Основная причина снижения цен на картофель – высокий урожай, объясняет руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. По данным Росстата, на 1 сентября российские аграрии собрали 5,5 млн т продукции, что на 4,5% выше уровня прошлого года. Профицит картофеля наблюдается почти по всей стране, за исключением Дальнего Востока, где с урожаем сложности из-за плохих погодных условий, говорит Губина. По данным Росстата, в Дальневосточном федеральном округе на 1 сентября было собрано 147 000 т продукции – на 21,9% ниже уровня прошлого года.