Производство пива в России снизилось

Небольсин указывает, что вся группа напитков (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха) показали снижение на 1,36% по итогам девяти месяцев. Эксперт также обращает внимание, что с 1 января в ЕГАИС учитываются объемы, которые поставляются и на новые территории России. То есть падение производства идет на фоне роста числа потребителей. Об этом же говорит и директор по производству пивоварни Knightberg Елена Тюкина. Она напоминает, что последние 5 лет сегмент пивоваренной продукции рос, хотя и невысокими темпами. Теперь же из-за падения производства государство недополучит 2,6 млрд руб. в виде акцизов и НДС, подсчитала Тюкина.