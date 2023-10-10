Производство пива в России снизилось

Производство пива в России снизилосьЭто связано с уходом международных брендов и маркировкой
Производство пива и пивных напитков в России по итогам девяти месяцев 2023 г. сократилось на 1,45% (до 625,6 млн дал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных системы ЕГАИС. При этом выпуск пива снизился на 1% (до 549,7 млн дал), а пивных напитков – на 4,6% (до 75,9 млн дал).
Представитель Росалкогольтабакконтроля связывает такую тенденцию с перепроизводством продукции в 2022 г. Но участники рынка с таким объяснением не согласны. Главным образом по производителям пива и пивных напитков ударили вводимые в этом году дополнительные меры регулирования, маркировка и реестр пивоваров, считает независимый эксперт Алексей Небольсин.
С 1 марта 2023 г. в России введена обязательная маркировка пива в кегах, а с 1 октября – в полимерной и стеклянной таре. Стоимость одной марки – 60 коп. с НДС, но оборудование для маркировки и контроля на каждой линии и сорта пива, например для «Очаково», его представитель оценивал в 650 млн руб., или стоимость двух новых линий розлива. Введение реестра пивоваров также требует установки счетчиков на производствах мощностью от 100 000 дал в год, что, по заявлению малых пивоваров, грозит многим из них банкротством.
Небольсин указывает, что вся группа напитков (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха) показали снижение на 1,36% по итогам девяти месяцев. Эксперт также обращает внимание, что с 1 января в ЕГАИС учитываются объемы, которые поставляются и на новые территории России. То есть падение производства идет на фоне роста числа потребителей. Об этом же говорит и директор по производству пивоварни Knightberg Елена Тюкина. Она напоминает, что последние 5 лет сегмент пивоваренной продукции рос, хотя и невысокими темпами. Теперь же из-за падения производства государство недополучит 2,6 млрд руб. в виде акцизов и НДС, подсчитала Тюкина.
Ранее представитель оператора системы маркировки – Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) – говорил, что из-за незаконной торговли пивом в 2022 г. бюджет страны недосчитался 35 млрд руб. Проблему эту, по мнению организации, можно было бы решить с помощью маркировки. По словам представителя ЦРПТ, тренд на снижение объемов производства фиксируется в отношении всего рынка алкоголя, при этом производство пива снижается менее существенно, чем другого алкоголя. Основными факторами, влияющими на рынок пива в текущем году, стали рост стоимости сырья, упаковки и трагедия с «Мистером сидром», которая повлияла на доверие к такой продукции, считает он.
Малые и средние пивоварни могли уменьшить выпуск пива из-за понесенных расходов на маркировку, согласен владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. Представитель ЦРПТ с этим не согласен. Он ссылается на оценку НИФИ Минфина, согласно которой вклад маркировки в себестоимость не превышает 14 коп. без учета стоимости кода. Таким образом, в перспективе 6 лет ее вклад в рост цены на пиво составит не более 0,43%, то есть близок к нулю. А вот для крупных игроков, по словам Кауфмана, оказался существенным уход с рынка некоторых популярных международных брендов, которые пока не успели заместить локальными марками.