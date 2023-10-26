Добыча газа в России растет второй месяц подряд

Добыча газа в России (включая попутный нефтяной газ, ПНГ) увеличивается уже второй месяц подряд после продолжительного падения. Это следует из материалов Росстата от 25 октября. В сентябре 2023 г. в стране добыли 47,6 млрд куб. м, это на 2,7% больше, чем в том же месяце прошлого года. За девять месяцев – 458,8 млрд куб. м, спад год к году составил 9%.