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Добыча газа в России растет второй месяц подряд

Прирост обеспечивают поставки по «Силе Сибири» в КНР и внутреннее потребление
Василий Милькин
«Газпром»

Добыча газа в России (включая попутный нефтяной газ, ПНГ) увеличивается уже второй месяц подряд после продолжительного падения. Это следует из материалов Росстата от 25 октября. В сентябре 2023 г. в стране добыли 47,6 млрд куб. м, это на 2,7% больше, чем в том же месяце прошлого года. За девять месяцев – 458,8 млрд куб. м, спад год к году составил 9%.

Объем добычи в сентябре остался практически на уровне августа. Символическое снижение на 0,2% объясняется тем, что в августе больше календарных дней. При этом среднесуточный уровень добычи в сентябре немного выше: 1,59 млрд куб. против 1,54 млрд куб. месяцем ранее.

Добыча ПНГ в сентябре увеличивалась более интенсивно – на 8,7% до 8,6 млрд куб. м. Без учета ПНГ рост составил всего 1,5%, за месяц было добыто 39 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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