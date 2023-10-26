Добыча газа в России растет второй месяц подряд

Добыча газа в России растет второй месяц подрядПрирост обеспечивают поставки по «Силе Сибири» в КНР и внутреннее потребление
Добыча газа в России (включая попутный нефтяной газ, ПНГ) увеличивается уже второй месяц подряд после продолжительного падения. Это следует из материалов Росстата от 25 октября. В сентябре 2023 г. в стране добыли 47,6 млрд куб. м, это на 2,7% больше, чем в том же месяце прошлого года. За девять месяцев – 458,8 млрд куб. м, спад год к году составил 9%.
Объем добычи в сентябре остался практически на уровне августа. Символическое снижение на 0,2% объясняется тем, что в августе больше календарных дней. При этом среднесуточный уровень добычи в сентябре немного выше: 1,59 млрд куб. против 1,54 млрд куб. месяцем ранее.
Добыча ПНГ в сентябре увеличивалась более интенсивно – на 8,7% до 8,6 млрд куб. м. Без учета ПНГ рост составил всего 1,5%, за месяц было добыто 39 млрд куб. м.