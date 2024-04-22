Экспорт угля из России к 2030 году может вырасти почти вдвое

Экспорт угля из России к 2030 году может вырасти почти вдвоеНо это будет возможно только в случае модернизации железнодорожной сети
Потенциал экспорта угля из России к 2030 г. составляет порядка 360 млн т в год. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал заместитель министра энергетики Сергей Мочальников. Это в 1,7 раза больше фактического объема его поставок за рубеж по итогам 2023 г.
По словам чиновника, сейчас ограничивающим фактором для вывоза угля является логистика – перевозки по железной дороге. Поэтому экспорт в таком объеме возможен только в случае расширения провозной способности сети РЖД.
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