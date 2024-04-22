Экспорт угля из России к 2030 году может вырасти почти вдвое

Потенциал экспорта угля из России к 2030 г. составляет порядка 360 млн т в год. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал заместитель министра энергетики Сергей Мочальников. Это в 1,7 раза больше фактического объема его поставок за рубеж по итогам 2023 г.