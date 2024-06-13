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Экспорт фанеры из России в I квартале вырос на 40%

Этому способствует увеличение поставок в Казахстан и страны АТР
Василий Милькин
Дарья Савенкова
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт фанеры из России увеличился в январе – марте 2024 г. на 40% к показателю аналогичного периода прошлого года и составил более 350 000 куб. м, следует из данных «Рослесинфорга» (входит в Рослесхоз), с которыми ознакомились «Ведомости».

Выпуск фанеры в стране за три месяца, по данным организации, составил 868 000 куб. м, увеличившись к показателю аналогичного периода прошлого года на 17%. Рост производства позволяет наращивать объемы поставок за рубеж и расширять географию экспорта, отмечает представитель «Рослесинфорга».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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