Экспорт фанеры из России в I квартале вырос на 40%

Экспорт фанеры из России увеличился в январе – марте 2024 г. на 40% к показателю аналогичного периода прошлого года и составил более 350 000 куб. м, следует из данных «Рослесинфорга» (входит в Рослесхоз), с которыми ознакомились «Ведомости».