Экспорт фанеры из России в I квартале вырос на 40%Этому способствует увеличение поставок в Казахстан и страны АТР
Экспорт фанеры из России увеличился в январе – марте 2024 г. на 40% к показателю аналогичного периода прошлого года и составил более 350 000 куб. м, следует из данных «Рослесинфорга» (входит в Рослесхоз), с которыми ознакомились «Ведомости».
Выпуск фанеры в стране за три месяца, по данным организации, составил 868 000 куб. м, увеличившись к показателю аналогичного периода прошлого года на 17%. Рост производства позволяет наращивать объемы поставок за рубеж и расширять географию экспорта, отмечает представитель «Рослесинфорга».
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам