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Марганцевая руда подорожала до максимума за четыре года

Это приведет к росту стоимости ферросплавов и отразится на цене стального проката
Георгий Бичашвили
Российские производители ферросплавов полностью зависят от импортного марганца/ Владимир Богатырев / РИА Новости

Спотовые цены на марганцевую руду с начала 2024 г. выросли на 45% до $5,8/т на 14 июня, следует из данных Шанхайского рынка металлов (Shanghai Metals Market). Речь идет о руде из ЮАР в китайском порту Тяньцзинь (международный бенчмарк).

Мировые цены на марганец резко подскочили из-за приостановки в марте этого года добычи на австралийском руднике Gemco после повреждений, вызванных тропическим циклоном, считают аналитики агентства Metals & Mining Intelligence (MMI). Продажи не восстановятся до конца года, сообщал основной владелец рудника – компания South32 13 июня. Это привело к расторжению контрактов и росту цен, отмечают в MMI.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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