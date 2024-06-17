Марганцевая руда подорожала до максимума за четыре года

Марганцевая руда подорожала до максимума за четыре годаЭто приведет к росту стоимости ферросплавов и отразится на цене стального проката
Спотовые цены на марганцевую руду с начала 2024 г. выросли на 45% до $5,8/т на 14 июня, следует из данных Шанхайского рынка металлов (Shanghai Metals Market). Речь идет о руде из ЮАР в китайском порту Тяньцзинь (международный бенчмарк).
Мировые цены на марганец резко подскочили из-за приостановки в марте этого года добычи на австралийском руднике Gemco после повреждений, вызванных тропическим циклоном, считают аналитики агентства Metals & Mining Intelligence (MMI). Продажи не восстановятся до конца года, сообщал основной владелец рудника – компания South32 13 июня. Это привело к расторжению контрактов и росту цен, отмечают в MMI.
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