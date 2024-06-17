Марганцевая руда подорожала до максимума за четыре года

Мировые цены на марганец резко подскочили из-за приостановки в марте этого года добычи на австралийском руднике Gemco после повреждений, вызванных тропическим циклоном, считают аналитики агентства Metals & Mining Intelligence (MMI). Продажи не восстановятся до конца года, сообщал основной владелец рудника – компания South32 13 июня. Это привело к расторжению контрактов и росту цен, отмечают в MMI.