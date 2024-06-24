Россия вводит шахты по добыче металлов медленнее всех в мире

Россия вводит шахты по добыче металлов медленнее всех в миреСказываются суровые природные условия и сложности в привлечении финансирования
Ввод в эксплуатацию новых шахт по добыче цветных металлов и золота в России занимает в среднем 22 года – от геологоразведки до запуска производства. Об этом говорится в обзоре аналитического агентства S&P, с которым ознакомились «Ведомости». Показатель рассчитан как среднее значение с 2005 по 2023 г. и является худшим среди 18 приведенных в обзоре стран.
Для сравнения: среднемировой срок ввода шахты для добычи цветмета или золота в указанный промежуток времени составляет чуть более 16 лет. Из них более 12 лет требуется на геолого-разведочные работы (ГРР), почти два года – на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО), оставшееся время – на строительство фабрики и запуск производства. Быстрее всех шахты вводят Лаос, Турция и США – в среднем у них это занимает 11, 12 и 13 лет соответственно. В числе аутсайдеров, как следует из данных S&P, помимо России также находятся Бразилия (20 лет) и Индонезия (21 год).