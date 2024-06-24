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Россия вводит шахты по добыче металлов медленнее всех в мире

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Георгий Бичашвили
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Ввод в эксплуатацию новых шахт по добыче цветных металлов и золота в России занимает в среднем 22 года – от геологоразведки до запуска производства. Об этом говорится в обзоре аналитического агентства S&P, с которым ознакомились «Ведомости». Показатель рассчитан как среднее значение с 2005 по 2023 г. и является худшим среди 18 приведенных в обзоре стран.

Для сравнения: среднемировой срок ввода шахты для добычи цветмета или золота в указанный промежуток времени составляет чуть более 16 лет. Из них более 12 лет требуется на геолого-разведочные работы (ГРР), почти два года – на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО), оставшееся время – на строительство фабрики и запуск производства. Быстрее всех шахты вводят Лаос, Турция и США – в среднем у них это занимает 11, 12 и 13 лет соответственно. В числе аутсайдеров, как следует из данных S&P, помимо России также находятся Бразилия (20 лет) и Индонезия (21 год).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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