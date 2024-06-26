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Владелец «Протека» купил более 70% онколаборатории у холдинга «Атлас»

Потенциал роста рынка молекулярной диагностики связан с открытием новых мишеней для таргетной терапии онкозаболеваний
Виталий Крюков
Анна Киселева
Владелец «Протека» Вадим Якунин присоединит к группе компаний онколабораторию/ protek-group.ru

Биомедицинский холдинг «Атлас» продал 71,5% долей центра молекулярной онкологии «Онкоатлас» Вадиму Якунину, основному владельцу ГК «Протек». По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), смена владельца произошла 24 мая, обнаружили «Ведомости». Сооснователь «Онкоатласа» Владислав Милейко продолжает владеть 28,5% долей лаборатории, говорится в выписке из ЕГРЮЛ.

Представители Якунина, Милейко, а также представитель холдинга «Атлас» отказались комментировать сделку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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