Владелец «Протека» купил более 70% онколаборатории у холдинга «Атлас»Потенциал роста рынка молекулярной диагностики связан с открытием новых мишеней для таргетной терапии онкозаболеваний
Биомедицинский холдинг «Атлас» продал 71,5% долей центра молекулярной онкологии «Онкоатлас» Вадиму Якунину, основному владельцу ГК «Протек». По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), смена владельца произошла 24 мая, обнаружили «Ведомости». Сооснователь «Онкоатласа» Владислав Милейко продолжает владеть 28,5% долей лаборатории, говорится в выписке из ЕГРЮЛ.
Представители Якунина, Милейко, а также представитель холдинга «Атлас» отказались комментировать сделку.
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