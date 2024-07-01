Цены на уголь в Азии вырастут из-за аномальной жары

Цены на уголь в Азии вырастут из-за аномальной жарыНо заработать на этом российским производителям вряд ли удастся
Рейтинговое агентство Fitch обновило прогноз на 2024 г. средней цены премиального энергетического угля в австралийском порту Ньюкасл (FOB Ньюкасл). Котировки вырастут на 15% до $115/т. Об этом говорится в обновленном июньском прогнозе агентства, с которым ознакомились «Ведомости».
Котировки FOB Ньюкасл являются эталоном для определения цен на энергетический уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Предыдущий прогноз агентства предполагал стоимость угля на уровне $100/т. Он был пересмотрен из-за жаркой погоды в странах Азии в последние месяцы. Это привело к росту спроса на электроэнергию и, соответственно, увеличению потребности в угле для электростанций, пишет Fitch.
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