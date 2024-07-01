Цены на уголь в Азии вырастут из-за аномальной жары

Котировки FOB Ньюкасл являются эталоном для определения цен на энергетический уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Предыдущий прогноз агентства предполагал стоимость угля на уровне $100/т. Он был пересмотрен из-за жаркой погоды в странах Азии в последние месяцы. Это привело к росту спроса на электроэнергию и, соответственно, увеличению потребности в угле для электростанций, пишет Fitch.