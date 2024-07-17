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Классифайд «Авито» запустил сервис закупок для предпринимателей

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Лиана Липанова
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости

Классифайд «Авито» создал сервис закупок для малого и среднего бизнеса, который позволит предпринимателям по запросу агрегировать информацию об оптимальных ценах. Сервис получил название «Запрос коммерческих предложений», рассказал «Ведомостям» представитель компании. Сейчас сервис доступен на десктопной версии. На первом этапе предприниматели смогут приобретать через него оборудование для бизнеса, а в дальнейшем к нему добавятся категории «Строительство», «Бизнес-услуги» и «Коммерческий транспорт».

Для размещения заявки у покупателя должен быть оформлен бизнес-аккаунт (оформляется по подписке), т. е. он должен пройти верификацию по ИНН, объяснил представитель «Авито». Фактически целевой аудиторией сервиса со стороны покупателей являются либо индивидуальные предприниматели (ИП), либо сотрудники, работающие в компаниях малого и среднего бизнеса, уточнил он. Самозанятые пользоваться сервисом не смогут.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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