Классифайд «Авито» запустил сервис закупок для предпринимателей

Классифайд «Авито» запустил сервис закупок для предпринимателейСхожие инструменты есть уже у «Яндекс маркета» и «Контура», отмечают эксперты
Классифайд «Авито» создал сервис закупок для малого и среднего бизнеса, который позволит предпринимателям по запросу агрегировать информацию об оптимальных ценах. Сервис получил название «Запрос коммерческих предложений», рассказал «Ведомостям» представитель компании. Сейчас сервис доступен на десктопной версии. На первом этапе предприниматели смогут приобретать через него оборудование для бизнеса, а в дальнейшем к нему добавятся категории «Строительство», «Бизнес-услуги» и «Коммерческий транспорт».
Для размещения заявки у покупателя должен быть оформлен бизнес-аккаунт (оформляется по подписке), т. е. он должен пройти верификацию по ИНН, объяснил представитель «Авито». Фактически целевой аудиторией сервиса со стороны покупателей являются либо индивидуальные предприниматели (ИП), либо сотрудники, работающие в компаниях малого и среднего бизнеса, уточнил он. Самозанятые пользоваться сервисом не смогут.