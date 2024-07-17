Классифайд «Авито» запустил сервис закупок для предпринимателей

Классифайд «Авито» создал сервис закупок для малого и среднего бизнеса, который позволит предпринимателям по запросу агрегировать информацию об оптимальных ценах. Сервис получил название «Запрос коммерческих предложений», рассказал «Ведомостям» представитель компании. Сейчас сервис доступен на десктопной версии. На первом этапе предприниматели смогут приобретать через него оборудование для бизнеса, а в дальнейшем к нему добавятся категории «Строительство», «Бизнес-услуги» и «Коммерческий транспорт».