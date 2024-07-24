Морской экспорт российского чугуна снизился почти на треть за полгода

Морской экспорт российского чугуна снизился почти на треть за полгодаИз-за низкой рентабельности металлурги переключились на выпуск других видов продукции
Поставки чугуна в порты России для отгрузок на экспорт в январе – июле 2024 г. составили 1,32 млн т, что на 30% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости».
Основной объем чугуна (около 90%) идет за рубеж морем, остальное – по железной дороге через погранпереходы. «Ведомости» направили запрос в РЖД.
Ключевыми покупателями российского чугуна в этом году, как и прошлом, остались Италия и Турция, с «периодическими» сделками в Азиатском регионе, пишут аналитики MMI. При этом на отгрузки чугуна из России, отмечают они, оказывают давление низкие экспортные цены.
Минимальная цена на чугун была зафиксирована в июле прошлого года – $330 за тонну на базисе FOB (с поставкой на судно) Черное море. После этого цены начали восстанавливаться, оставаясь в диапазоне $340–360/т до конца ноября. С наступлением зимы наблюдался более устойчивый рост цен, и в январе 2024 г. котировки достигли $400/т. C начала этого года чугун подорожал еще на 2,5% и в июле продавался по $410.
С учетом курсовой экспортной пошлины, железнодорожного тарифа на перевозку, морского фрахта и скидок на российский металл рентабельность поставок за рубеж в первой половине года могла быть отрицательной, отмечает главный стратег инвестиционной компании «Вектор икс» Максим Худалов.
«Медвежий» тренд заставил производителей переключиться на производство других видов продукции, говорится в обзоре MMI. Отмечается также, что сохранение текущего уровня себестоимости продукции будет сдерживать дальнейшее падение котировок. Абсолютные цифры по себестоимости продукции в обзоре не приводятся. До конца лета цены, по прогнозам MMI, могут снизится до $365-375/т. При этом Худалов прогнозирует, что к концу года цены на чугун могут вырасти до $430-440/т FOB Черное море в случае снижения ключевой ставки в США.
Крупнейшие российские производители чугуна – НЛМК, «Уральская сталь», ПМХ, Evraz, «Северсталь» и ММК. Представители последних двух заявили «Ведомостям», что сейчас не экспортируют чугун, используя его только для собственного производства стали. Другие компании не ответили на запросы. «Ведомости» также направили вопросы в пресс-службу Минпромторга.
Согласно последним данным Мировой ассоциации стали (WSA), в январе – июне 2024 г. производство чугуна в мире снизилось на 1,8% в годовом выражении до 704 млн т. Среди лидеров – Китай с 435,6 млн т выплавки, Индия с 70,3 млн т и Япония, которая произвела 30,6 млн т. Россия замыкает четверку лидеров с показателем в 46,7 млн т (-3% в годовом выражении).
Среди основных причин падения экспорта чугуна из России Худалов называет падение внутреннего производства в России и снижение экономической активности основных покупателей. «До конца года ожидается рост экспорта чугуна до 2,8 млн т, несмотря на сужение рынка и маловероятное возвращение США к закупкам из России», – прогнозирует Худалов.
Около половины экспорта чугуна из РФ традиционно приходилось на США, где в марте 2023 г. были введены 70%-ные пошлины на большинство металлов российского происхождения, ставшие фактически заградительными. Кроме того, ЕС в 2022 г. после начала СВО на Украине ввел ограничения на поставки из России целого ряда металлургической продукции, включая чугун.
По словам Худалова, отмена экспортной пошлины «слегка улучшила» экономику экспортеров. С октября 2023 г. правительство России ввело пошлины, привязанные к курсу доллара, в 4-7%. Но с 1 июля по 31 августа кабмин временно приостановил действие пошлин на чугун и ряд другой продукции металлургов.
Руководитель аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов считает, что временная отмена пошлины также могла привести к увеличению числа поставщиков чугуна на российском рынке, что оказывает дополнительное давление на цены поставок.
При этом Красноженов отмечает, что у российских компаний себестоимость выплавки чугуна и производства стальной заготовки одна из самых низких в мире благодаря высокой сырьевой интеграции. По данным исследовательского центра World Steel Dynamics, «Северсталь» и НЛМК входят в топ-10 наиболее эффективных мировых производителей стали (для оценки используются 23 параметра, включая себестоимость продукции и энергоэффективность).