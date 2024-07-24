Морской экспорт российского чугуна снизился почти на треть за полгода

Минимальная цена на чугун была зафиксирована в июле прошлого года – $330 за тонну на базисе FOB (с поставкой на судно) Черное море. После этого цены начали восстанавливаться, оставаясь в диапазоне $340–360/т до конца ноября. С наступлением зимы наблюдался более устойчивый рост цен, и в январе 2024 г. котировки достигли $400/т. C начала этого года чугун подорожал еще на 2,5% и в июле продавался по $410.