«Северсталь» опубликовала финрезультаты за полугодие

По итогам прошлого года компания смогла увеличить как производственные, так и финансовые показатели. Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в 2023 г. выросла в 1,8 раза до 193,9 млрд руб., выручка – на 7% до 728,3 млрд руб. Выпуск стали увеличился на 5% в годовом выражении до 11,27 млн т, чугуна – на 3% до 11,3 млн т. Рост производства компания объясняла эффектом низкой базы 2022 г., когда были введены антироссийские санкции. В 2023 г. капзатраты «Северстали» выросли на 7% до 72,6 млрд руб. на фоне ослабления курса рубля.