«Северсталь» опубликовала финрезультаты за полугодие

«Северсталь» опубликовала финрезультаты за полугодиеКомпания снизила прибыль и объемы производства из-за ремонтов на основном активе
«Северсталь» Алексея Мордашова по итогам первого полугодия 2024 г. снизила чистую прибыль по МСФО на 21% в годовом выражении до 83,3 млрд руб. Это следует из отчета компании, опубликованного 22 июля. Холдинг первым из крупнейших российских компаний черной металлургии опубликовал финитоги полугодия.
Выручка при этом выросла на 21% до 409,1 млрд руб., показатель EBITDA – на 6% до 126,5 млрд руб. Рентабельность по EBITDA снизилась за отчетный период с 35 до 31%. Снижение рентабельности связано с продолжающимся ремонтом доменной печи № 5 «Северянка» на основном активе компании – Череповецком меткомбинате (ЧерМК), а также покупкой трейдера «А Групп», поясняется в релизе «Северстали».
Объем инвестиций компании за отчетный период вырос на 60% в годовом выражении до 39,76 млрд руб. в рамках реализации новой стратегии развития. Свободный денежный поток, наоборот, снизился на 4% год к году до 57,5 млрд руб., общий долг уменьшился на 9% с начала года до 148,7 млрд руб.
Согласно новой стратегии развития, значительная часть вложений «Северстали» в 2024 г. будет направлена на техническое переоснащение ее ключевого актива – ЧерМК. В активную фазу перейдет реализация крупнейшего инвестпроекта компании – строительства комплекса по производству железорудных окатышей стоимостью порядка 97 млрд руб. («Ведомости» писали о нем в октябре 2023 г.).
«Северсталь» в первом полугодии 2024 г. снизила выплавку стали на 8% год к году до 5,2 млн т. Производство чугуна снизилось на 15% до 4,77 млн т. Продажи стальной продукции компании сократились на 6% до 5,16 млн т из-за падения продаж полуфабрикатов.
По итогам прошлого года компания смогла увеличить как производственные, так и финансовые показатели. Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в 2023 г. выросла в 1,8 раза до 193,9 млрд руб., выручка – на 7% до 728,3 млрд руб. Выпуск стали увеличился на 5% в годовом выражении до 11,27 млн т, чугуна – на 3% до 11,3 млн т. Рост производства компания объясняла эффектом низкой базы 2022 г., когда были введены антироссийские санкции. В 2023 г. капзатраты «Северстали» выросли на 7% до 72,6 млрд руб. на фоне ослабления курса рубля.
Ремонт основной домны «Северстали» увеличил себестоимость сляба на 35-40% по итогам II квартала 2024 г. из-за распределения фиксированных издержек на меньший объем производства, говорит аналитик «Велес капитала» Василий Данилов. Это привело к квартальному падению EBITDA, поясняет он. Этот показатель, согласно отчету компании, снизился во II квартале на 6% относительно I квартала 2024 г. до 61,2 млрд руб.
Руководитель аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов подсчитал, что EBITDA «Северстали» в 2024 г. составит около 240 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 32-33%. Компания сохраняет привлекательность с точки зрения инвестиционного кейса благодаря положительной денежной позиции и низкой себестоимости производства: примерно $300/т горячекатаного проката, добавляет Красноженов.
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев полагает, что дальнейший рост выручки компании произойдет именно из-за увеличения продаж через «А Групп», которая обеспечит около 11% всей реализации. Среди рисков для «Северстали» он называет ужесточение монетарной политики ЦБ, замедление экономической активности и сворачивание господдержки крупных инфраструктурных программ.
После публикации отчета обыкновенные акции «Северстали» 22 июля подешевели на 2,9% и по состоянию на 17:30 мск торговались на уровне 1476 руб. за бумагу. Во втором полугодии акции компании останутся на текущих уровнях или вырастут на 20-25%, считает Данилов. По его словам, существенные капзатраты будут оказывать давление на свободный денежный поток, что может ограничить рост стоимости акций.