В FESCO сообщили «Ведомостям» об отставке президента компании

FESCO – одна из крупнейших транспортных групп в России. Ее основной актив – Владивостокский морской торговый порт. Перевалка контейнеров в этом порту в 2023 г. выросла на 12% до 859 000 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Группа также оперирует контейнерными терминалами в Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и Томске, в ее управлении 34 судна, более 13 000 фитинговых платформ для перевозки контейнеров и более 100 000 контейнеров.