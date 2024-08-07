В FESCO сообщили «Ведомостям» об отставке президента компании

В FESCO сообщили «Ведомостям» об отставке президента компанииАркадий Коростелев накануне попрощался с сотрудниками
Президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев покидает свой пост. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
По словам источников «Ведомостей», Коростелев уже попрощался с сотрудниками. В частности, он назвал четыре года в компании насыщенными и продуктивными.
8 ноября президент России Владимир Путин указом внес Дальневосточное морское пароходство (ДВМП; головной актив группы FESCO) в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче госкорпорации «Росатом». Акции ДВМП оказались в собственности государства по итогам судов, связанных с делами против бывших акционеров FESCO братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. В январе 2023 г. Хамовнический суд Москвы обратил 92,4% акций ДВМП в доход государства по иску Генпрокуратуры.
FESCO – одна из крупнейших транспортных групп в России. Ее основной актив – Владивостокский морской торговый порт. Перевалка контейнеров в этом порту в 2023 г. выросла на 12% до 859 000 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Группа также оперирует контейнерными терминалами в Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и Томске, в ее управлении 34 судна, более 13 000 фитинговых платформ для перевозки контейнеров и более 100 000 контейнеров.
Чистая прибыль компании по МСФО по итогам 2023 г. снизилась на 4% в годовом выражении до 37,85 млрд руб., выручка выросла на 6% до 172 млрд руб., EBITDA снизилась на четверть до 53,6 млрд руб., чистый долг вырос почти в 10 раз до 24,8 млрд руб.