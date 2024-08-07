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В FESCO сообщили «Ведомостям» об отставке президента компании

Аркадий Коростелев накануне попрощался с сотрудниками
Дарья Снегова
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев покидает свой пост. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

«Транспортная группа FESCO подтверждает информацию о том, что Аркадий Коростелев принял решение оставить пост президента группы», – говорится в сообщении. После завершения всех корпоративных процедур FESCO в установленном порядке сообщит о новом руководителе, добавили в компании.

По словам источников «Ведомостей», Коростелев уже попрощался с сотрудниками. В частности, он назвал четыре года в компании насыщенными и продуктивными.

Коростелев занял пост президента компании в 2020 г. До этого он занимал руководящие должности в структурах «Лукойла» и «Сибура», а также был вице-президентом FESCO по коммерции.

8 ноября президент России Владимир Путин указом внес Дальневосточное морское пароходство (ДВМП; головной актив группы FESCO) в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче госкорпорации «Росатом». Акции ДВМП оказались в собственности государства по итогам судов, связанных с делами против бывших акционеров FESCO братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. В январе 2023 г. Хамовнический суд Москвы обратил 92,4% акций ДВМП в доход государства по иску Генпрокуратуры.

FESCO – одна из крупнейших транспортных групп в России. Ее основной актив – Владивостокский морской торговый порт. Перевалка контейнеров в этом порту в 2023 г. выросла на 12% до 859 000 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Группа также оперирует контейнерными терминалами в Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и Томске, в ее управлении 34 судна, более 13 000 фитинговых платформ для перевозки контейнеров и более 100 000 контейнеров.

Чистая прибыль компании по МСФО по итогам 2023 г. снизилась на 4% в годовом выражении до 37,85 млрд руб., выручка выросла на 6% до 172 млрд руб., EBITDA снизилась на четверть до 53,6 млрд руб., чистый долг вырос почти в 10 раз до 24,8 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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