Аналитики прогнозируют в 2024 году рост выручки нефтесервисных компаний в России

Рост выручки обеспечит в основном бурение скважин. Рынок таких услуг в России вырастет на 4% в годовом выражении до 838 млрд руб. Позитивный тренд по выручке сохранится, несмотря на прогнозируемое снижение объема ввода новых эксплуатационных скважин на 4% год к году до 8228 единиц. Проходка в бурении по итогам 2024 г. сократится на 3% до 29,4 млн м. При этом объем бурения горизонтальных скважин увеличится на 4% до 20 млн м.