Аналитики прогнозируют в 2024 году рост выручки нефтесервисных компаний в России

Аналитики прогнозируют в 2024 году рост выручки нефтесервисных компаний в РоссииТренд будет долгосрочным на фоне активного освоения трудноизвлекаемых запасов
Выручка нефтесервисных компаний в России в 2024 г. вырастет на 3% в сравнении с прошлым годом и достигнет исторического максимума в 2,29 трлн руб. Такой прогноз дают в обзоре рынка добычи и нефтесервиса аналитики компании Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России). «Ведомости» ознакомились с документом.
Рост выручки обеспечит в основном бурение скважин. Рынок таких услуг в России вырастет на 4% в годовом выражении до 838 млрд руб. Позитивный тренд по выручке сохранится, несмотря на прогнозируемое снижение объема ввода новых эксплуатационных скважин на 4% год к году до 8228 единиц. Проходка в бурении по итогам 2024 г. сократится на 3% до 29,4 млн м. При этом объем бурения горизонтальных скважин увеличится на 4% до 20 млн м.
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