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В России замедлился рост цен на детские подгузники и пеленки

За первые семь месяцев 2024 года они подорожали всего на 6% и не догнали общую инфляцию
Анастасия Ковалева
В России младенцы все чаще щеголяют в премиальных подгузниках местного производства/ Алексей Орлов / Ведомости

Средняя цена детских подгузников и пеленок в январе – июле 2024 г. увеличилась на 6% к аналогичному периоду 2023 г. до 869 и 443 руб. за пачку соответственно. Это следует из результатов исследования компании «Платформа ОФД» (крупный оператор фискальных данных, учитывает сведения 1,1 млн онлайн-касс). С документом ознакомились «Ведомости».

Эти темпы роста цен подтвердил и представитель Wildberries. По его словам, средний чек за подгузники на площадке за семь месяцев 2024 г. увеличился на 5,3% к аналогичному периоду 2023 г. до 1134 руб. за упаковку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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