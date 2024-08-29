В России замедлился рост цен на детские подгузники и пеленки

В России замедлился рост цен на детские подгузники и пеленкиЗа первые семь месяцев 2024 года они подорожали всего на 6% и не догнали общую инфляцию
Средняя цена детских подгузников и пеленок в январе – июле 2024 г. увеличилась на 6% к аналогичному периоду 2023 г. до 869 и 443 руб. за пачку соответственно. Это следует из результатов исследования компании «Платформа ОФД» (крупный оператор фискальных данных, учитывает сведения 1,1 млн онлайн-касс). С документом ознакомились «Ведомости».
Эти темпы роста цен подтвердил и представитель Wildberries. По его словам, средний чек за подгузники на площадке за семь месяцев 2024 г. увеличился на 5,3% к аналогичному периоду 2023 г. до 1134 руб. за упаковку.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам