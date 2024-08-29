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Падение добычи угля в России ускорилось в июле

Предпосылок к восстановлению производства в этом году пока нет, говорят эксперты
Василий Милькин
Ключевая причина сокращения добычи угля – падение мировых цен и спроса в 2024 г./ Андрей Гордеев / Ведомости

В январе – июле производство угля сократилось на 1% в годовом выражении до 243 млн т. Добыча угля в России снижается с апреля. В I квартале объем добычи был на 1,5% выше результата аналогичного периода прошлого года.

Из статистики следует, что динамика падения добычи ускоряется. В мае этот показатель (35 млн т) был ниже прошлогоднего на 2%, а в июне (32 млн т) – на 4%. Еще в марте отмечался рост производства год к году на 3% (38,1 млн т). Из данных Росстата также следует, что показатель добычи в июле находился на минимальном уровне в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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