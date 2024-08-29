Падение добычи угля в России ускорилось в июле

Из статистики следует, что динамика падения добычи ускоряется. В мае этот показатель (35 млн т) был ниже прошлогоднего на 2%, а в июне (32 млн т) – на 4%. Еще в марте отмечался рост производства год к году на 3% (38,1 млн т). Из данных Росстата также следует, что показатель добычи в июле находился на минимальном уровне в этом году.