Падение добычи угля в России ускорилось в июле

Падение добычи угля в России ускорилось в июлеПредпосылок к восстановлению производства в этом году пока нет, говорят эксперты
В январе – июле производство угля сократилось на 1% в годовом выражении до 243 млн т. Добыча угля в России снижается с апреля. В I квартале объем добычи был на 1,5% выше результата аналогичного периода прошлого года.
Из статистики следует, что динамика падения добычи ускоряется. В мае этот показатель (35 млн т) был ниже прошлогоднего на 2%, а в июне (32 млн т) – на 4%. Еще в марте отмечался рост производства год к году на 3% (38,1 млн т). Из данных Росстата также следует, что показатель добычи в июле находился на минимальном уровне в этом году.
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