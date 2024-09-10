Российские угольные компании в первом полугодии снизили инвестиции

Российские угольные компании в первом полугодии снизили инвестицииЗамедление финансирования отрасли может усугубить ситуацию с падением добычи угля
Инвестиции в российскую угольную отрасль снизились в первом полугодии 2024 г. на 4,4% год к году до 111,1 млрд руб. Об этом сообщается в обзоре агентства Argus (есть у «Ведомостей»), падение также подтверждает статистика Росстата.
По данным Argus, это первое полугодовое снижение с 2020 г., когда инвестиции сокращались на фоне падения экономической активности в стране, вызванного эпидемией коронавируса.
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