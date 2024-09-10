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РАО раскрыло размер выплат «недружественным» правообладателям на спецсчета

В 2023 году они составили менее 11 млн руб.
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Российское авторское общество (РАО) в 2023 г. выплатило правообладателям из недружественных стран и авторам-иноагентам на специальные счета типа «О» 10,56 млн руб. за публичное воспроизведение их музыкальных произведений. Это следует из отчетов о деятельности общества за 2023 г., с которыми ознакомились «Ведомости».

Данные о выплатах авторского вознаграждения указанным категориям правообладателей на рублевые спецсчета РАО раскрыло впервые. Соответствующая схема расчетов была установлена указом президента от 27 мая 2022 г. Согласно документу, российские физические и юридические лица, органы власти и учрежденные ими организации в рамках действующих лицензионных контрактов должны платить за контент «недружественным» правообладателям в рублях на специально созданные для этого счета типа «О» в уполномоченных банках («Сбер», ВТБ, «Открытие», Альфа-банк и др.). В июле 2022 г. Минэкономразвития разъяснило, что таким же образом будут проводиться расчеты и с российскими правообладателями, которые запретили после начала спецоперации использование своих произведений на территории страны, публично поддержали санкции или совершили действия, дискредитирующие российские власти и Вооруженные силы и т. д. К тем правообладателям, которым выплаты перечисляются на спецсчета типа «О», относятся и авторы-иноагенты, уточнили ранее в РАО. Забрать средства со спецсчета, как отмечалось в указе, правообладатель может только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В правительстве переадресовали запрос в Минфин. «Ведомости» направили запрос в указанное ведомство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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