РАО раскрыло размер выплат «недружественным» правообладателям на спецсчета

Данные о выплатах авторского вознаграждения указанным категориям правообладателей на рублевые спецсчета РАО раскрыло впервые. Соответствующая схема расчетов была установлена указом президента от 27 мая 2022 г. Согласно документу, российские физические и юридические лица, органы власти и учрежденные ими организации в рамках действующих лицензионных контрактов должны платить за контент «недружественным» правообладателям в рублях на специально созданные для этого счета типа «О» в уполномоченных банках («Сбер», ВТБ, «Открытие», Альфа-банк и др.). В июле 2022 г. Минэкономразвития разъяснило, что таким же образом будут проводиться расчеты и с российскими правообладателями, которые запретили после начала спецоперации использование своих произведений на территории страны, публично поддержали санкции или совершили действия, дискредитирующие российские власти и Вооруженные силы и т. д. К тем правообладателям, которым выплаты перечисляются на спецсчета типа «О», относятся и авторы-иноагенты, уточнили ранее в РАО. Забрать средства со спецсчета, как отмечалось в указе, правообладатель может только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В правительстве переадресовали запрос в Минфин. «Ведомости» направили запрос в указанное ведомство.