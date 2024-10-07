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Списания грузовых вагонов в следующем десятилетии резко вырастут

Но позиции экспертов и участников рынка о том, есть ли риск дефицита парка, сильно различаются
Денис Ильюшенков
Эксперты так и не смогли прийти к единому мнению, много в России грузовых вагонов или мало/ Андрей Гордеев / Ведомости

Среднегодовой размер списаний полувагонов по истечении срока службы в России с 2032 до 2036 г. составит около 50 000 единиц, цистерн – порядка 12 500 шт. Такие темпы прогнозируются при сохранении регуляторного запрета на продление срока службы вагона. Об этом говорится в исследовании баланса спроса и предложения на рынке подвижного состава в России консалтинговой компании Kept. «Ведомости» ознакомились с документом.

Всего за этот период будет списано примерно 200 000 полувагонов и 50 000 цистерн. Среднегодовой размер выбытия подвижного состава с 2024 по 2031 г. составит около 17 000 полувагонов и 7000 цистерн, следует из документа Kept.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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