Списания грузовых вагонов в следующем десятилетии резко вырастут

Списания грузовых вагонов в следующем десятилетии резко вырастутНо позиции экспертов и участников рынка о том, есть ли риск дефицита парка, сильно различаются
Среднегодовой размер списаний полувагонов по истечении срока службы в России с 2032 до 2036 г. составит около 50 000 единиц, цистерн – порядка 12 500 шт. Такие темпы прогнозируются при сохранении регуляторного запрета на продление срока службы вагона. Об этом говорится в исследовании баланса спроса и предложения на рынке подвижного состава в России консалтинговой компании Kept. «Ведомости» ознакомились с документом.
Всего за этот период будет списано примерно 200 000 полувагонов и 50 000 цистерн. Среднегодовой размер выбытия подвижного состава с 2024 по 2031 г. составит около 17 000 полувагонов и 7000 цистерн, следует из документа Kept.
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