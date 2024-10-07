Списания грузовых вагонов в следующем десятилетии резко вырастут

Среднегодовой размер списаний полувагонов по истечении срока службы в России с 2032 до 2036 г. составит около 50 000 единиц, цистерн – порядка 12 500 шт. Такие темпы прогнозируются при сохранении регуляторного запрета на продление срока службы вагона. Об этом говорится в исследовании баланса спроса и предложения на рынке подвижного состава в России консалтинговой компании Kept. «Ведомости» ознакомились с документом.