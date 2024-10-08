Шерстяные вещи подорожали лишь на 7–10% за год

Шерстяные вещи подорожали лишь на 7–10% за годСильнее всего стоимость выросла на шапки и свитера
Средний чек на наиболее популярные шерстяные вещи с 1 января по 20 сентября 2024 г. вырос на 7–10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это следует из результатов исследования аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (крупный оператор фискальных данных, учитывает сведения 1,1 млн онлайн-касс). С документом ознакомились «Ведомости».
Рассчитанный «Чек индексом» рост примерно соответствует данным Росстата по инфляции. По статистике ведомства, на 30 сентября индекс потребительских цен составил год к году 8,57%, а по непродовольственным товарам – 5,48%.
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