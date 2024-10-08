Шерстяные вещи подорожали лишь на 7–10% за год

Средний чек на наиболее популярные шерстяные вещи с 1 января по 20 сентября 2024 г. вырос на 7–10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это следует из результатов исследования аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (крупный оператор фискальных данных, учитывает сведения 1,1 млн онлайн-касс). С документом ознакомились «Ведомости».