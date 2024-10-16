В России резко вырос спрос на автоперевозки грузов из Казахстана

В России резко вырос спрос на автоперевозки грузов из КазахстанаСложности с логистикой и взаиморасчетами с Китаем заставляют отечественный бизнес искать новые пути доставки
Количество размещенных на бирже ATI.SU заявок на перевозку грузов в Россию из других стран в III квартале 2024 г. выросло на 68% в годовом выражении. Об этом сообщается в статистике организации, с которой ознакомились «Ведомости». По сравнению со II кварталом объем заявок увеличился в 1,5 раза. Абсолютные значения биржа не приводит.
Бурный рост показателей во многом обеспечен за счет заявок на перевозки из Казахстана в Россию – в III квартале их количество выросло «в несколько раз» в годовом выражении, говорится в сообщении биржи. Год назад спрос на этом направлении был стабильным после резкого роста активности в 2022 г., т. е. эффект низкой базы для расчета динамики грузоперевозок отсутствует, сообщается в материалах ATI.SU.
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