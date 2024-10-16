В России резко вырос спрос на автоперевозки грузов из Казахстана

Бурный рост показателей во многом обеспечен за счет заявок на перевозки из Казахстана в Россию – в III квартале их количество выросло «в несколько раз» в годовом выражении, говорится в сообщении биржи. Год назад спрос на этом направлении был стабильным после резкого роста активности в 2022 г., т. е. эффект низкой базы для расчета динамики грузоперевозок отсутствует, сообщается в материалах ATI.SU.