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В России резко вырос спрос на автоперевозки грузов из Казахстана

Сложности с логистикой и взаиморасчетами с Китаем заставляют отечественный бизнес искать новые пути доставки
Денис Ильюшенков
Резкий рост спроса на перевозки из Казахстана во многом связан с российско-китайской торговлей/ Андрей Гордеев / Ведомости

Количество размещенных на бирже ATI.SU заявок на перевозку грузов в Россию из других стран в III квартале 2024 г. выросло на 68% в годовом выражении. Об этом сообщается в статистике организации, с которой ознакомились «Ведомости». По сравнению со II кварталом объем заявок увеличился в 1,5 раза. Абсолютные значения биржа не приводит.

Бурный рост показателей во многом обеспечен за счет заявок на перевозки из Казахстана в Россию – в III квартале их количество выросло «в несколько раз» в годовом выражении, говорится в сообщении биржи. Год назад спрос на этом направлении был стабильным после резкого роста активности в 2022 г., т. е. эффект низкой базы для расчета динамики грузоперевозок отсутствует, сообщается в материалах ATI.SU.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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