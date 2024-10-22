Финский Fortum инициировал иск против «Форвард Энерго» на 800 млн евро

Финский Fortum инициировал иск против «Форвард Энерго» на 800 млн евроПричиной разбирательств послужили внутригрупповые займы
Финский энергоконцерн Fortum инициировал судебное разбирательство против «Форвард Энерго» (бывшее ПАО «Фортум») в суде Нидерландов из-за невыплаченных внутригрупповых займов. Об этом финская компания сообщила 22 октября.
Сумма иска, включая проценты и пени за просрочку, составляет около 800 млн евро.
Иск связан с внутригрупповыми займами выданными «Форвард Энерго» со стороны Fortum на сумму 600 млн евро. Российская компания допустила дефолт по всем внутригрупповым займам, следует из сообщения Fortum. Большинство этих займов достигли даты погашения и не были возвращены. Также российская компания не выплатила проценты по ним, сообщает концерн.
Окончательная сумма выплат по иску будет зависеть от обменного курса рубля к евро и суммы причитающихся процентов, говорится в пресс-релизе. По прогнозам Fortum, судебный процесс может «занять несколько лет».
Разбирательство будет происходить на территории Нидерландов из-за первоначальных кредитных соглашений, где указывалась потребность в применении нидерландского законодательства при возникновении спора, поясняется в сообщении. «Ведомости» направили запрос в «Форвард Энерго».
В феврале этого года Fortum подал иск против России из-за ареста ее российских активов в 2023 г. и их передачи в управление Росимуществу.
В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во внешнее управление 98,23% акций ПАО «Фортум», которыми владеет финская энергокомпания. Тогда же в управление Росимуществу также были переданы 83,73% акций «Юнипро», принадлежащих немецкому концерну Uniper.
В июле 2023 г. Fortum отправила уведомления о споре в РФ, что является первыми необходимыми шагами для начала арбитражного разбирательства. Компания заявляла тогда, что планирует потребовать компенсацию за стоимость своих акций в ПАО «Фортум» и инвестиций, сделанных в России, которые оцениваются в «несколько миллиардов евро». Тогда же стало известно о переименовании бывшей российской «дочки» Fortum в «Форвард Энерго».
11 мая прошлого года Fortum сообщила о списании российских активов на 1,7 млрд евро. В компании уточнили, что инвестиции в российский бизнес составили около 6 млрд евро с учетом покупки акций. EBITDA регионального сегмента с 2008 г. зафиксирована на уровне более 4 млрд евро. По подсчетам Fortum, чистый денежный убыток от инвестиций в Россию, покупки предприятий и дивидендов составляет 2 млрд евро.
Fortum – крупный иностранный инвестор в российскую электроэнергетику. Помимо 98,23% в «Фортуме» ей принадлежит около 30% в «ТГК-1» (51 электростанция, включая 40 ГЭС, общей мощностью 6,9 ГВт), контролирующим акционером которой является «Газпром энергохолдинг». «Форвард Энерго» владеет семью тепловыми электростанциями в Челябинской и Тюменской областях. В структуру компании также входят объекты возобновляемой энергетики в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Ульяновской, Оренбургской областях, Калмыкии и Башкирии. Общая мощность энергообъектов компании составляет около 4,6 ГВт. В 2023 г. они выработали 27,66 млрд кВт ч электроэнергии, объем отпуска тепловой энергии – 12,9 млн Гкал.