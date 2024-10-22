Финский Fortum инициировал иск против «Форвард Энерго» на 800 млн евро

В июле 2023 г. Fortum отправила уведомления о споре в РФ, что является первыми необходимыми шагами для начала арбитражного разбирательства. Компания заявляла тогда, что планирует потребовать компенсацию за стоимость своих акций в ПАО «Фортум» и инвестиций, сделанных в России, которые оцениваются в «несколько миллиардов евро». Тогда же стало известно о переименовании бывшей российской «дочки» Fortum в «Форвард Энерго».