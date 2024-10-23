Финансирование транспортного нацпроекта в 2024 году может снизиться в 1,5 раза

Финансирование транспортного нацпроекта в 2024 году может снизиться в 1,5 разаВнимание к нему ослабевает на фоне поддержки других важных направлений
Нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ), действие которого заканчивается в 2024 г., будет профинансирован из федерального бюджета на общую сумму 105–132 млрд руб. по итогам года. Такую оценку дают аналитики консалтинговой компании Sherpa Group в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости».
Данное значение на 38–51% ниже по сравнению с прошлым годом.
Аналитики допускают увеличение траншей госденег в КПМИ в IV квартале, но оно будет меньше, чем в прошлые годы, из-за низкого уровня исполнения входящих в него федеральных проектов.
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