Финансирование транспортного нацпроекта в 2024 году может снизиться в 1,5 раза

Нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ), действие которого заканчивается в 2024 г., будет профинансирован из федерального бюджета на общую сумму 105–132 млрд руб. по итогам года. Такую оценку дают аналитики консалтинговой компании Sherpa Group в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости».