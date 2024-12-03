Структура ГК «Нацпроектстрой» отремонтирует аэропорт Сочи

Структура ГК «Нацпроектстрой» отремонтирует аэропорт СочиКомпания «Дороги и мосты» получила госконтракт на 9,8 млрд рублей
Власти определились с подрядчиком на выполнение работ по реконструкции аэропорта Сочи (Адлер), следует из информации, опубликованной на портале госзакупок. Победителем конкурса стала московская компания «Дороги и мосты» («ДиМ»), входящая в холдинг «Нацпроектстрой». Компания стала единственным участником конкурса, предложив цену 9,8 млрд руб. По результатам подведения итогов определения поставщика контракт заключается с участником «ДиМ», указано на портале.
Заказчиком реконструкции выступило находящееся в ведении Минтранса ФКУ «Ространсмодернизация» («Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры»), заявки принимались до 2 декабря 2024 г. Реконструкция аэропорта финансируется из федерального бюджета, максимальная стоимость контракта составляла почти 10 млрд руб.
Согласно техническому заданию, должна быть также проведена реконструкция двух взлетно-посадочных полос (ВПП) аэропорта и вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры – места стоянки воздушных судов, систем безопасности авиаполетов, объекты охраны и очистки сточных вод. Размеры полос и рулежных дорожек после реконструкции должны остаться без изменений.
Сейчас в аэропорту Адлера две ВПП и сеть рулежных дорожек общей протяженностью 4310 м при ширине 40,5 м, перрон и места стоянок общей площадью 219 000 кв. м.
Пассажиропоток в аэропорту Сочи за 9 месяцев 2024 г. вырос год к году на 12% до 11,1 млн человек. К концу 2024 г. он прогнозируется на уровне 14 млн пассажиров, говорил в октябре гендиректор компании «Аэродинамика» (управляет аэропортом) Александр Никонов. Ожидается, что снижение на внутренних линиях по сравнению с 2023 г. составит 2–3%, которое будет компенсировано за счет роста на международных линиях.
В 2023 г. пассажиропоток Адлера составил 13,9 млн человек (рост на 7,6% к предыдущему году), в 2022 г. – 13 млн человек (рост на 17% к 2021 г.).
Работы по реконструкции аэродрома будут выполнены в три стадии: инженерные изыскания и обследование сооружений, разработка проектной документации, сдача и техническое сопровождение проектной документации в органах госэкспертизы. По условиям контракта все работы должны быть завершены к 2028 гг. В 2025 г. на первый этап реализации проекта будет направлено 789 млн руб., в 2026 г. – 1,4 млрд руб., в 2026–2027 г. – 7,7 млрд руб.
Группа «Дороги и мосты» была создана в октябре 2020 г. и объединила предприятия, специализирующиеся на строительстве и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, и сервисные компании, говорится на сайте компании. «ДиМ» занимается строительством и ремонтом мостов и дорог, железных дорог и железнодорожных мостов, аэродромов, аэропортов, объектов водной инфраструктуры и других проектов. Среди заказчиков компании – федеральные агентства Минтранса, РЖД, госкомпания «Автодор», региональные и муниципальные власти и т. д. Объем госконтрактов «ДиМ» в 2024 г. уже превысил 49 млрд руб., в 2023 г. – 52 млрд руб. Выручка по РСБУ за 2023 г. составила 162,6 млрд руб., чистая прибыль – 5,3 млрд руб.
«ДиМ» входит в инфраструктурный холдинг «Нацпроектстрой» (НПС). НПС – совместное предприятие, созданное в 2019 г. Аркадием Ротенбергом и ВЭБ.РФ. В 2023 г. ВЭБ продал свою долю, в результате сделки гендиректору группы «1520» (крупный подрядчик РЖД) и «ДиМ» Алексею Крапивину принадлежит 52% компании (ранее у него было 4%).
Аэропорты Сочи и Краснодара вошли в число семи воздушных гаваней юга страны, которые планируется модернизировать до 2030 г., говорил в марте вице-премьер России Марат Хуснуллин (курирует строительную отрасль). Сейчас международный аэропорт Сочи является единственным действующим в Краснодарском крае. Закрытыми с начала специальной военной операции на Украине остаются еще 10 аэропортов юга и центральной части России: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.
Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Анапы и Краснодара входит в холдинг «Аэродинамика» (ранее «Базэл Аэро»). Выручка компании за 2022 г. по РСБУ составила 12,6 млрд руб., чистая прибыль – 6,8 млрд руб.
«Ведомости» направили запросы в ФКУ «Ространсмодернизация», в «Дороги и мосты» и «Нацпроектстрой», в «Аэродинамику».