Структура ГК «Нацпроектстрой» отремонтирует аэропорт Сочи

Группа «Дороги и мосты» была создана в октябре 2020 г. и объединила предприятия, специализирующиеся на строительстве и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, и сервисные компании, говорится на сайте компании. «ДиМ» занимается строительством и ремонтом мостов и дорог, железных дорог и железнодорожных мостов, аэродромов, аэропортов, объектов водной инфраструктуры и других проектов. Среди заказчиков компании – федеральные агентства Минтранса, РЖД, госкомпания «Автодор», региональные и муниципальные власти и т. д. Объем госконтрактов «ДиМ» в 2024 г. уже превысил 49 млрд руб., в 2023 г. – 52 млрд руб. Выручка по РСБУ за 2023 г. составила 162,6 млрд руб., чистая прибыль – 5,3 млрд руб.