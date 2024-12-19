В России вырос спрос на отдых в малых городах Краснодарского края

Города Краснодарского края и Золотого кольца в 2024 г. стали лидерами по приросту бронирований туристического жилья среди внутрироссийских направлений. Об этом свидетельствуют данные «МТС Travel», с которыми ознакомились «Ведомости». Растущую популярность этих направлений подтвердили в «Яндекс путешествиях», «Островке» и OneTwoTrip, а также в туроператорах Anex и Fun & Sun. Сравнивались данные бронирования номеров в отелях, апартаментов и других объектов размещения с 1 января по 8 декабря 2024 г. к аналогичному периоду прошлого года.