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В России вырос спрос на отдых в малых городах Краснодарского края

Этому способствует развивающаяся инфраструктура в регионах и доступная цена туров
Денис Кузнецов
Сергей Узаков / ТАСС
Сергей Узаков / ТАСС

Города Краснодарского края и Золотого кольца в 2024 г. стали лидерами по приросту бронирований туристического жилья среди внутрироссийских направлений. Об этом свидетельствуют данные «МТС Travel», с которыми ознакомились «Ведомости». Растущую популярность этих направлений подтвердили в «Яндекс путешествиях», «Островке» и OneTwoTrip, а также в туроператорах Anex и Fun & Sun. Сравнивались данные бронирования номеров в отелях, апартаментов и других объектов размещения с 1 января по 8 декабря 2024 г. к аналогичному периоду прошлого года.

По данным «МТС Travel», число бронирований в Краснодарском крае демонстрирует кратный рост год к году. Количество заказов на отдых в Витязеве (входит в состав муниципального образования город-курорт Анапа) за отчетный период увеличилось в 2,2 раза в годовом выражении, в Геленджике – в 1,8 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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