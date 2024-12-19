МЭА прогнозирует кризис в российской угольной отрасли в ближайшие три года

МЭА прогнозирует кризис в российской угольной отрасли в ближайшие три годаОн будет продолжаться, пока не улучшится конъюнктура рынка и не заработают меры господдержки
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча угля в России и его экспорт из страны продолжат снижаться в 2025–2027 гг. Об этом говорится в опубликованном 18 декабря ежегодном докладе МЭА Coal 2024.
В этом году, по оценке агентства, добыча угля в России снизится на 3% к уровню прошлого года и составит 427 млн т. Экспорт угля из страны при этом сократится на 6% до 199 млн т.
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