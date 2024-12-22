Путин дал команду ввести в работу терминалы в аэропортах Ставрополя и Магадана

В этой сфере предстоит сделать очень много работы, добавил Путин. Он напомнил, что правительству поставлена задача в течение шести лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов – это больше трети аэропортовой сети России. На эти цели будет направлено 250 млрд руб., отметил президент. В результате, как ожидается, интенсивность авиасообщения в России к 2030 г. должна вырасти в 1,5 раза к уровню прошлого года.