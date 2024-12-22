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Путин дал команду ввести в работу терминалы в аэропортах Ставрополя и Магадана

Транспортный каркас страны развивается последовательно и непрерывно, заявил он
Полина Худякова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин дал команду начать эксплуатацию новых аэровокзальных комплексов международных аэропортов Магадана и Ставрополя, а также реконструированного аэровокзала международного аэропорта Чебоксар. Об этом глава государства заявил по случаю запуска объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах. 22 декабря он принял участие в церемонии открытия новых объектов по видеосвязи, сообщает сайт Кремля.

Запуск в работу новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры Путин назвал «праздничным мероприятием» и свидетельством того, что «развитие транспортного каркаса страны, наших регионов идет последовательно и непрерывно».

Необходимо активнее наращивать прямое авиасообщение внутри и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы, подчеркнул президент.

«Сегодня мы делаем еще один шаг в этом направлении – открываем сразу три новых, современных терминала в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар», – сказал он.

В этой сфере предстоит сделать очень много работы, добавил Путин. Он напомнил, что правительству поставлена задача в течение шести лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов – это больше трети аэропортовой сети России. На эти цели будет направлено 250 млрд руб., отметил президент. В результате, как ожидается, интенсивность авиасообщения в России к 2030 г. должна вырасти в 1,5 раза к уровню прошлого года.

Помимо новых терминалов в эксплуатацию вводится ряд автодорожных объектов, рассказали в Кремле. Это Витебская развязка в Санкт-Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты вокруг деревни Малые Вяземы Московской области, городов Нижнекамск и Набережные Челны, а также пяти населенных пунктов в Башкортостане. 120-километровый скоростной подход к Крымскому мосту, как уточнил президент, соединит трассы «Дон» и «Таврида». Таким образом, по его словам, будет обеспечено «бесшовное, бессветофорное движение» от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя, повысится транспортная доступность курортов юга России.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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