Путин дал команду ввести в работу терминалы в аэропортах Ставрополя и Магадана

Путин дал команду ввести в работу терминалы в аэропортах Ставрополя и МагаданаТранспортный каркас страны развивается последовательно и непрерывно, заявил он
Президент России Владимир Путин дал команду начать эксплуатацию новых аэровокзальных комплексов международных аэропортов Магадана и Ставрополя, а также реконструированного аэровокзала международного аэропорта Чебоксар. Об этом глава государства заявил по случаю запуска объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах. 22 декабря он принял участие в церемонии открытия новых объектов по видеосвязи, сообщает сайт Кремля.
Запуск в работу новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры Путин назвал «праздничным мероприятием» и свидетельством того, что «развитие транспортного каркаса страны, наших регионов идет последовательно и непрерывно».
Необходимо активнее наращивать прямое авиасообщение внутри и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы, подчеркнул президент.
«Сегодня мы делаем еще один шаг в этом направлении – открываем сразу три новых, современных терминала в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар», – сказал он.
В этой сфере предстоит сделать очень много работы, добавил Путин. Он напомнил, что правительству поставлена задача в течение шести лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов – это больше трети аэропортовой сети России. На эти цели будет направлено 250 млрд руб., отметил президент. В результате, как ожидается, интенсивность авиасообщения в России к 2030 г. должна вырасти в 1,5 раза к уровню прошлого года.
Помимо новых терминалов в эксплуатацию вводится ряд автодорожных объектов, рассказали в Кремле. Это Витебская развязка в Санкт-Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты вокруг деревни Малые Вяземы Московской области, городов Нижнекамск и Набережные Челны, а также пяти населенных пунктов в Башкортостане. 120-километровый скоростной подход к Крымскому мосту, как уточнил президент, соединит трассы «Дон» и «Таврида». Таким образом, по его словам, будет обеспечено «бесшовное, бессветофорное движение» от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя, повысится транспортная доступность курортов юга России.