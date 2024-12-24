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Эксперты прогнозируют восстановление экспорта угля в декабре

Поставки растут за счет перевозок на Дальний Восток по соглашениям РЖД с регионами
Василий Милькин
РЖД нужно успеть вывезти уголь из добывающих регионов до конца года
РЖД нужно успеть вывезти уголь из добывающих регионов до конца года / Виталий Аньков / РИА Новости

Погрузка угля на экспорт в российских портах с 1 по 14 декабря выросла на 7% по сравнению с тем же периодом ноября и составила 6,8 млн т, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). В документе отмечается, что по итогам декабря экспорт впервые в этом году может вернуться к уровню прошлого года. В декабре 2023 г. на экспорт было отгружено 17,1 млн т угля, уточнили «Ведомостям» в ЦЦИ.

В ноябре 2024 г., по расчетам организации, поставки российского угля за рубеж составили 16 млн т, что на 6% ниже уровня ноября 2023 г. За 11 месяцев 2024 г. экспорт сократился на 9% в годовом выражении до 180 млн т – минимального показателя за сопоставимый период с 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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