Эксперты прогнозируют восстановление экспорта угля в декабре

Эксперты прогнозируют восстановление экспорта угля в декабреПоставки растут за счет перевозок на Дальний Восток по соглашениям РЖД с регионами
Погрузка угля на экспорт в российских портах с 1 по 14 декабря выросла на 7% по сравнению с тем же периодом ноября и составила 6,8 млн т, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). В документе отмечается, что по итогам декабря экспорт впервые в этом году может вернуться к уровню прошлого года. В декабре 2023 г. на экспорт было отгружено 17,1 млн т угля, уточнили «Ведомостям» в ЦЦИ.
В ноябре 2024 г., по расчетам организации, поставки российского угля за рубеж составили 16 млн т, что на 6% ниже уровня ноября 2023 г. За 11 месяцев 2024 г. экспорт сократился на 9% в годовом выражении до 180 млн т – минимального показателя за сопоставимый период с 2020 г.
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