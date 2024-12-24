Эксперты прогнозируют восстановление экспорта угля в декабре

Погрузка угля на экспорт в российских портах с 1 по 14 декабря выросла на 7% по сравнению с тем же периодом ноября и составила 6,8 млн т, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). В документе отмечается, что по итогам декабря экспорт впервые в этом году может вернуться к уровню прошлого года. В декабре 2023 г. на экспорт было отгружено 17,1 млн т угля, уточнили «Ведомостям» в ЦЦИ.