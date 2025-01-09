Аналитики прогнозируют охлаждение спроса на ювелирные изделия в 2025 году

Аналитики прогнозируют охлаждение спроса на ювелирные изделия в 2025 годуРост этого рынка замедлится на фоне высоких ставок по депозитам
Продажи ювелирной продукции в рознице по итогам 2024 г. вырастут на 26–30%, но в 2025 г. темпы роста серьезно замедлятся. Такой прогноз дают участники рынка и аналитики. По данным гендиректора сети Sokolov Николая Полякова, в прошлом году продажи ювелирных изделий в стране составили 461 млрд руб. в денежном выражении, увеличившись на 26% год к году. В сентябре 2024 г. близкий прогноз по объему рынка давало аналитическое агентство Infoline, где ожидали рост на 26,3% до 470 млрд руб.
Гендиректор Ассоциации ювелиров России Вадим Серов оценивает рост продаж в 30%. Объем рынка, по его словам, в 2024 г. составил около 460 млрд руб.
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