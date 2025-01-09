Аналитики прогнозируют охлаждение спроса на ювелирные изделия в 2025 году

Продажи ювелирной продукции в рознице по итогам 2024 г. вырастут на 26–30%, но в 2025 г. темпы роста серьезно замедлятся. Такой прогноз дают участники рынка и аналитики. По данным гендиректора сети Sokolov Николая Полякова, в прошлом году продажи ювелирных изделий в стране составили 461 млрд руб. в денежном выражении, увеличившись на 26% год к году. В сентябре 2024 г. близкий прогноз по объему рынка давало аналитическое агентство Infoline, где ожидали рост на 26,3% до 470 млрд руб.